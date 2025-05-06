Контрактник бойової бригади ЗСУ на Харківщині працював на росіян – СБУ

Служба безпеки України повідомила, що у зоні бойових дій у Харківській області затримала контрактника однієї з бригад ЗСУ за підозрою у роботі на російську розвідку.

Джерело: СБУ

Дослівно служба: "Військова контррозвідка СБУ за сприяння головнокомандувача ЗСУ затримала агента РФ у зоні бойових дій на Харківщині. Ним виявився контрактник однієї із бригад ЗСУ, який працював на російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ)".

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Деталі: Повідомляється, що зрадник "зливав" окупантам локації бойового з’єднання, в якому проходив службу на Куп’янському напрямку.



Розвідники задокументували, як "кріт" через месенджер виходив на російського куратора та передавав йому координати свого та інших підрозділів з передової.



Найбільше ворога цікавили координати штабів, запасних командних пунктів, укріпрайонів та вогневих позицій Сил оборони", – зазначили в СБУ.

Зрадник спілкувався з росіянами через голосові повідомлення, які надиктовував в анонімному чаті. За геолокаціями агента загарбники готували ракетно-бомбові удари, перед початком яких "кріт" мав вийти з периметра вогневого ураження.



Наголошується, що ворожі наміри викрили завчасно, чим запобігли їхній реалізації.

Зловмисника затримали неподалік лінії бойового зіткнення. Під час обшуку у нього вилучили два телефони, які він використовував для комунікації з російськими розвідниками.

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"За даними слідства, фігурант був дистанційно завербований окупантами у січні цього року. СБУ також встановила особу його куратора – співробітника воєнної розвідки РФ, який перебуває на передовій східного фронту", – йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Його взяли під варту без права внесення застави.

Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



