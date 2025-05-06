Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний: У 2022 році пропонували перейти на модель ЗСУ з ієрархією "корпус-дивізія-бригада"

Альона Мазуренко Вівторок, 6 травня 2025, 11:46
Залужний: У 2022 році пропонували перейти на модель ЗСУ з ієрархією корпус-дивізія-бригада
ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА КОЛИШНЬОГО ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у 2022 році була запропонована модель ЗСУ, яка передбачала ієрархію "корпус-дивізія-бригада" у Сухопутних військах, але ініціатива була заблокована. 

Джерело: Залужний в колонці "Мілітарний"

Пряма мова: "Щоб забезпечити оперативне керівництво військами у складних, нерідко критичних ситуаціях, домогтися переваги над противником у сфері управління, необхідно:

Реклама:
  • безперервно покращувати технічну базу управління, впроваджувати автоматизовані системи управління та ситуаційної обізнаності у всі ланки управління;
  • удосконалювати професійну підготовку органів управління, особливо розвивати їхні творчі якості.

Наприклад, здатність до передбачення, аналізу обстановки та великих баз даних.

Без сумнівів, успіх нових органів управління – це сила інтелекту, глибина передбачення, оригінальність задуму та гнучкістю узгодження зусиль, сил та засобів".

Деталі: Залужний зазначає, що на момент повномасштабного вторгнення проявилися проблеми у системі управління ЗСУ "як на функціональному, так і на ієрархічному рівнях".

РЕКЛАМА:

Колишній головнокомандувач вважає, що однією із проблем, яка суттєво знижувала ефективність управління військами, була відсутність органу управління розвідкою на стратегічному рівні та, відповідно, комплекту сил та засобів: "Ми реалізували ідею щодо залучення цивільного космосу до процесу збору та обробки розвідувальної інформації...Проте згодом цей орган одним із перших було ліквідовано".

Він зазначає, що улітку 2022 року Генеральний штаб ЗСУ ініціював перехід до армійських корпусів: "Була проведена величезна робота чималого колективу щодо підготовки саме такої моделі, яка б відповідала запитам не тільки сьогоднішнього дня, а й майбутнього. Адже потрібно було не лише запропонувати структуру органу управління, а й органів забезпечення, зв’язку, логістики і врешті – пунктів постійної дислокації".

Залужний повідомив, що модель ЗСУ, запропонована наприкінці літа 2022 року, передбачала ієрархію корпус-дивізія-бригада у Сухопутних військах: "Цю ідею тоді підтримали американські та британські партнери. Врешті-решт, нам вдалося створити 9 і 10 корпуси й розпочати їхню прискорену підготовку. Але, нажаль, сама ініціатива була заблокована. Корпус ДШВ, який ось-ось мав розпочати підготовку за кордоном, так і залишився лише на папері".

Пряма мова: "Орган військового управління – це надскладний орган. Тому, звісно, я погоджуюсь, що він ще неідеальний. Але разом з тим орган управління не лише важливий, а й надвразливий – як для ворога, так і для надмірної централізації.

Тому успіх на полі бою завтра повністю залежить від того, на скільки якісно нові органи управління будуть підготовлені сьогодні. Зовсім не важливо, які назви вони будуть мати і якими будуть імена командирів".

ЗалужнийЗбройні силиарміяреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ЄС повністю відмовиться від експорту російського газу до кінця 2027 року
Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди зі США про надра
За ексзаступника Єрмака внесли заставу 18 мільйонів
Прем’єрка провінції Альберта допустила референдум про відокремлення від Канади
ЗМІ: Кадиров попросився в Путіна у відставку
фото, відеоУкраїна повернула 205 воїнів з російського полону
Усі новини...
Залужний
Порошенко розповів, як Трамп питав його, чий Крим
Сирський пояснив, чому зазнав невдачі наступ під Бахмутом у 2023 році
Залужний підтвердив існування штабу у Вісбадені, який став "нашою секретною зброєю"
Останні новини
18:01
Сербський "Партизан" знову зібрався до Москви на "братський турнір" з футболу
17:58
ЗМІ: ЄС готує тарифи на товари зі США на суму €100 млрд в разі провалу переговорів
17:48
фото, відео"Україна стоїть, бо стоїть піхота": Зеленський роздав нагороди і звання
17:47
ОЕСР хоче, щоб Україна полегшила регуляторний тягар та сприяла конкуренції
17:25
На Київщині затримали 50-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річну доньку своєї співмешканки
17:19
Мерца з другої спроби обрали канцлером Німеччини
17:19
ЄС повністю відмовиться від експорту російського газу до кінця 2027 року
17:15
розслідуванняЯк Росія за допомогою ФСБ створила систему терору до українців у тюрмах і хто за це відповідає
17:13
Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди зі США про надра
17:12
Торговельний дефіцит США злетів до максимуму через мита Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: