Залужний: У 2022 році пропонували перейти на модель ЗСУ з ієрархією "корпус-дивізія-бригада"

Посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у 2022 році була запропонована модель ЗСУ, яка передбачала ієрархію "корпус-дивізія-бригада" у Сухопутних військах, але ініціатива була заблокована.

Джерело: Залужний в колонці "Мілітарний"

Пряма мова: "Щоб забезпечити оперативне керівництво військами у складних, нерідко критичних ситуаціях, домогтися переваги над противником у сфері управління, необхідно:

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безперервно покращувати технічну базу управління, впроваджувати автоматизовані системи управління та ситуаційної обізнаності у всі ланки управління;

удосконалювати професійну підготовку органів управління, особливо розвивати їхні творчі якості.

Наприклад, здатність до передбачення, аналізу обстановки та великих баз даних.

Без сумнівів, успіх нових органів управління – це сила інтелекту, глибина передбачення, оригінальність задуму та гнучкістю узгодження зусиль, сил та засобів".

Деталі: Залужний зазначає, що на момент повномасштабного вторгнення проявилися проблеми у системі управління ЗСУ "як на функціональному, так і на ієрархічному рівнях".

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Колишній головнокомандувач вважає, що однією із проблем, яка суттєво знижувала ефективність управління військами, була відсутність органу управління розвідкою на стратегічному рівні та, відповідно, комплекту сил та засобів: "Ми реалізували ідею щодо залучення цивільного космосу до процесу збору та обробки розвідувальної інформації...Проте згодом цей орган одним із перших було ліквідовано".

Він зазначає, що улітку 2022 року Генеральний штаб ЗСУ ініціював перехід до армійських корпусів: "Була проведена величезна робота чималого колективу щодо підготовки саме такої моделі, яка б відповідала запитам не тільки сьогоднішнього дня, а й майбутнього. Адже потрібно було не лише запропонувати структуру органу управління, а й органів забезпечення, зв’язку, логістики і врешті – пунктів постійної дислокації".

Залужний повідомив, що модель ЗСУ, запропонована наприкінці літа 2022 року, передбачала ієрархію корпус-дивізія-бригада у Сухопутних військах: "Цю ідею тоді підтримали американські та британські партнери. Врешті-решт, нам вдалося створити 9 і 10 корпуси й розпочати їхню прискорену підготовку. Але, нажаль, сама ініціатива була заблокована. Корпус ДШВ, який ось-ось мав розпочати підготовку за кордоном, так і залишився лише на папері".

Пряма мова: "Орган військового управління – це надскладний орган. Тому, звісно, я погоджуюсь, що він ще неідеальний. Але разом з тим орган управління не лише важливий, а й надвразливий – як для ворога, так і для надмірної централізації.

Тому успіх на полі бою завтра повністю залежить від того, на скільки якісно нові органи управління будуть підготовлені сьогодні. Зовсім не важливо, які назви вони будуть мати і якими будуть імена командирів".