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Зняття з військового обліку за фейковим діагнозом ВІЛ: у Дніпрі були нові обшуки й затримання

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 12:14
Зняття з військового обліку за фейковим діагнозом ВІЛ: у Дніпрі були нові обшуки й затримання
фото НПУ

У Дніпрі поліцейські затримали лікарів ВЛК, які підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Зазначається, що кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно зі слідчими на початку року викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста Дніпра, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ.

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фото нпу

Надалі зловмисники вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Такі маніпуляції давали можливість "хворим" чоловікам за гроші знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України.

В НПУ нагадують, що в січні 2025 року правоохоронці провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Було вилучено, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до незаконної діяльності.

Наприкінці квітня в ході наступного етапу розслідування було проведено ще 11 обшуків та шістьом зловмисникам оголошено підозри.

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Наразі шістьом підозрюваним за клопотанням слідчих суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.

ухилянтиДніпрополіція
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