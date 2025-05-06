Зняття з військового обліку за фейковим діагнозом ВІЛ: у Дніпрі були нові обшуки й затримання
У Дніпрі поліцейські затримали лікарів ВЛК, які підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Деталі: Зазначається, що кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно зі слідчими на початку року викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста Дніпра, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ.
Надалі зловмисники вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Такі маніпуляції давали можливість "хворим" чоловікам за гроші знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України.
В НПУ нагадують, що в січні 2025 року правоохоронці провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Було вилучено, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до незаконної діяльності.
Наприкінці квітня в ході наступного етапу розслідування було проведено ще 11 обшуків та шістьом зловмисникам оголошено підозри.
Наразі шістьом підозрюваним за клопотанням слідчих суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.