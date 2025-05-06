Зняття з військового обліку за фейковим діагнозом ВІЛ: у Дніпрі були нові обшуки й затримання

У Дніпрі поліцейські затримали лікарів ВЛК, які підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Зазначається, що кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно зі слідчими на початку року викрили посадовців і лікарів військово-лікарської комісії одного з РТЦК та інших медичних закладів міста Дніпра, які фальсифікували результати аналізів крові на ВІЛ.

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фото нпу

Надалі зловмисники вносили неправдиві дані до медичних документів та інформаційної системи "Моніторинг соціально значущих хвороб". Такі маніпуляції давали можливість "хворим" чоловікам за гроші знятися з військового обліку і безперешкодно перетинати державний кордон України.

В НПУ нагадують, що в січні 2025 року правоохоронці провели 19 обшуків за місцями реєстрації та проживання фігурантів, а також у їхніх службових кабінетах і в автотранспорті. Було вилучено, зокрема, комп’ютерну техніку, медичну документацію, та інші речі, що підтверджують причетність власників до незаконної діяльності.

Наприкінці квітня в ході наступного етапу розслідування було проведено ще 11 обшуків та шістьом зловмисникам оголошено підозри.

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Наразі шістьом підозрюваним за клопотанням слідчих суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.