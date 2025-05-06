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В Україні дощитиме, але буде тепло

Ірина БалачукВівторок, 6 травня 2025, 12:27
В Україні дощитиме, але буде тепло
Фото ілюстративне з unsplash.com

Найближчими днями в Україні очікується тепла, але дощова погода, місцями прогнозують грози.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "7 травня короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни місцями з грозами (вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей без опадів); температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на решті території вночі 8-13°, вдень 17-24°. Вітер переважно північно-східний та північний, 5-10 м/с".

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Деталі: У столиці в середу вночі короткочасний дощ, 7-9° тепла, вдень без опадів, до +17°, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

8 травня в Україні без опадів, лише вночі на півдні та сході країни, вдень в Карпатах короткочасний дощ, температура вночі у західних та північних областях 1-8° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 10-16° тепла, на решті території вночі 8-13°, вдень 15-20°. Вітер переважно північно-східний та північний, 5-10 м/с.

У Києві в четвер без опадів, вночі 3-5° тепла, вдень до +15°, вітер північний, 5-10 м/с.

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9 травня вночі на Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині, Вінниччині та Одещині, вдень в Україні, крім північного заходу, короткочасні дощі (вночі на високогір'ї Карпат з мокрим снігом); температура вночі у західних та північних областях 1-8° тепла, вдень 10-16° тепла, на решті території вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У столиці в п’ятницю короткочасні дощі, вночі 4-6° тепла, вдень до +12°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

погода
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