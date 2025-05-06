Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до обрання наступника

Олаф Шольц буде змушений виконувати обов’язків канцлера Німеччини до обрання наступника, незважаючи на те, що його вже урочисто провели з посади.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Шольц отримав незаплановане продовження повноважень після того, як нижня палата парламенту Німеччини провалила голосування за обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером.

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Стаття 69 Основного закону Німеччини передбачає, що канцлер продовжує виконувати свої офіційні обов'язки "до призначення його наступника". Зазначається, що Шольц зобов'язаний це робити.

Міністри федерального уряду також залишаться на своїх посадах як виконувачі обов'язків.

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