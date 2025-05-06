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Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до обрання наступника

Іванна Костіна, Ірина БалачукВівторок, 6 травня 2025, 13:03
Шольц виконуватиме обов’язки канцлера до обрання наступника
Олаф Шольц. Фото з Facebook

Олаф Шольц буде змушений виконувати обов’язків канцлера Німеччини до обрання наступника, незважаючи на те, що його вже урочисто провели з посади.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Шольц отримав незаплановане продовження повноважень після того, як нижня палата парламенту Німеччини провалила голосування за обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером.

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Стаття 69 Основного закону Німеччини передбачає, що канцлер продовжує виконувати свої офіційні обов'язки "до призначення його наступника". Зазначається, що Шольц зобов'язаний це робити.

Міністри федерального уряду також залишаться на своїх посадах як виконувачі обов'язків.

Передісторія:

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  • Як відомо, нижня палата німецького парламенту несподівано не змогла обрати Фрідріха Мерца канцлером з першої спроби.
  • За законом тепер у німецьких депутатів є 14 днів на повторне голосування. 
  • Ввечері 5 травня в Міністерстві оборони Німеччини відбулась урочиста церемонія проводів Олафа Шольца, він виступив із прощальною промовою, у якій він назвав майбутню зміну уряду "виявом демократичної нормальності". 
  • Також він побажав Мерцу "багато успіху, удачі та щасливої руки" у виконанні всіх його завдань та у викликах, які попереду. 
  • Раніше стало відомо, що Шольц після свого терміну на посаді канцлера хоче зосередитися на роботі як депутата Бундестагу від свого виборчого округу.

ШольцНімеччинавлада
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