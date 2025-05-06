У мережу "злили" відео наради Житомирського ТЦК, там відреагували

У мережі поширили відео зі службової наради у Житомирському ТЦК та СП, на якій обговорювалось питання щодо виконання завдання з мобілізації. У ТЦК назвали оприлюднення відео наради "хакерською атакою" та запевнили, що діють в межах законодавства.

Джерело: відео наради у відкритому доступі, Житомирський ТЦК та СП у Facebook

Деталі: На оприлюдненому відео присутнім онлайн ставиться завдання щодо "поставки" на рівні 60% від завдання і вказується, як цього досягти. "Панове офіцери, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення, таким чином… щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона того, як було в квітні, не буде", - йдеться на нараді.

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фото: скриншот з відео наради

Присутнім на нараді порадили шукати чоловіків серед власників зброї, "осіб, які підлягають приписці 2008 року", серед студентів, які вчаться та не мають права на відстрочку або підлягають відрахуванню тощо.

У Житомирському ТЦК та СП у відповідь на оприлюднене відео заявили, що ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак.

Дослівно: "Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Унаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації.

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Наголошуємо: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом. На цьому чітко наголошувалося й під час службової наради.

За даним фактом призначено службову перевірку".

Деталі: У повідомленні також зазначається, що спільно з фахівцями з кібербезпеки вже вжито всіх необхідних заходів для відновлення захисту інформаційних систем.