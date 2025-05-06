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У Польщі заявили про втручання Росії у президентські вибори

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 6 травня 2025, 13:24
У Польщі заявили про втручання Росії у президентські вибори
Фото: gov.pl

Віцепрем'єр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що країна стикається з безпрецедентною спробою втручання Росії у президентські вибори.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Польська влада стверджує, що роль країни як логістичного хабу допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російських кібератак і кампаній дезінформації. 

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"Під час нинішніх президентських виборів у Польщі ми маємо справу з безпрецедентною спробою втручання у виборчий процес з боку Росії", – заявив Гавковський на конференції з питань оборони.

За його словами, це відбувається "шляхом поширення дезінформації в поєднанні з гібридними атаками на критичну інфраструктуру Польщі з метою паралізувати нормальне функціонування держави".

Він зазначив, що атаки були спрямовані на водоканали, теплоелектроцентралі, об’єкти енергопостачання та органи державної адміністрації. Рівень російської кіберзагрози в Польщі більш ніж подвоївся порівняно з минулим роком.

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"Сьогодні в Польщі щохвилини моєї промови реєструється понад десяток інцидентів, спрямованих проти критичної інфраструктури", – додав міністр.

Уряд Польщі раніше казав, що працює над посиленням безпеки в інтернеті і веде переговори з платформами соціальних мереж, очікуючи посилення кібератак перед президентськими виборами.

2 квітня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його партія "Громадянська платформа" зазнала кібератаки іноземного походження.

Тоді Гавковський заявив, що партія Туска зазнала кібератаки з боку груп з Росії та Білорусі.

ПольщаРосіявиборипрезидент
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