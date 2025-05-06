За сприяння втечі ухилянтів суд відправив прикордонника на 2 роки в дисбат

Суд відправив правоохоронця на 2 роки до дисциплінарного батальйону за сприяння втечі чоловіків призовного віку за кордон.

Джерело: ДБР, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно: "За матеріалами ДБР Роздільнянський районний суд Одеської області визнав винним правоохоронця у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон. Йому призначено покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні".

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Деталі: Слідство встановило, що у січні 2025 року правоохоронець (за даними УП, відсторонений нині з посади інспектор Держприкордонслужби -ред.) приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні "тури" до невизнаного Придністров’я.

Він мав інформацію про розташування блокпостів та маршрути патрулювання, тому переодягав "клієнтів" у військову форму та перевозив через блокпости, прикриваючись тим, що везе товаришів по службі. У визначеному місці чоловіки залишали авто та самостійно перетинали кордон.

Вартість таких "послуг" складала 6 тисяч доларів США з особи, частину суми отримував фігурант.

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Прикордонника затримали у лютому 2025 року під час отримання чергової оплати.

Матеріали щодо інших учасників угруповання виділено в окреме провадження, додають в ДБР.