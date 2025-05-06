У Херсоні авто наїхало на вибухівку: 3 постраждалих
Вівторок, 6 травня 2025, 13:45
Три людини постраждали внаслідок наїзду автомобіля на вибухівку у місті Херсон вранці 6 травня.
Джерело: Херсонська МВА в Telegram
Дослівно влада: "До лікарні доставили трьох чоловіків 23, 31 та 28 років, які постраждали сьогодні у результаті наїзду автомобіля на вибухівку у Дніпровському районі близько 9:00".
Деталі: У потерпілих мінно-вибухові травми.
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Крім того, у 23-річного хлопця забій ступні та пошкодження кисті. Його госпіталізували до травматологічного відділення.
31-річний чоловік проходитиме лікування амбулаторно, а 28-річного наразі дообстежують.