У Херсоні авто наїхало на вибухівку: 3 постраждалих

Три людини постраждали внаслідок наїзду автомобіля на вибухівку у місті Херсон вранці 6 травня.

Джерело: Херсонська МВА в Telegram

Дослівно влада: "До лікарні доставили трьох чоловіків 23, 31 та 28 років, які постраждали сьогодні у результаті наїзду автомобіля на вибухівку у Дніпровському районі близько 9:00".



Деталі: У потерпілих мінно-вибухові травми.

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Крім того, у 23-річного хлопця забій ступні та пошкодження кисті. Його госпіталізували до травматологічного відділення.



31-річний чоловік проходитиме лікування амбулаторно, а 28-річного наразі дообстежують.