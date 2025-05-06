В Україні поширювали відео, записане з полоненими воїнами ЗСУ під тиском
Правоохоронці викрили ворожу ІПСО з поширення наративів про "складання зброї".
Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура, СБУ
Дослівно прокуратура: "За даними слідства, троє громадян – мешканці Києва, Дніпра та Хмельниччини допомагали окупантам проводити пропаганду, спрямовану на дискредитацію керівництва держави та зрив мобілізаційних процесів.
На завдання РФ підозрювані виконували так звану спецоперацію "Україна зникає безвісти". Вони поширювали у соцмережах деструктивні заклики, записані за участю українських військовополонених у Курській області, яких ворожі спецслужби змушували озвучувати дезінформацію.
Зокрема, у відео закликали військових скласти зброю, здіймати бунти у війську та не виконувати завдання командування щодо відсічі збройної агресії РФ".
Деталі: Як встановило розслідування, окупанти змусили вісьмох українських воїнів, котрі перебували у полоні, знятися у відео, де вони, серед іншого, закликали діючих військових Сил оборони "відмовитися від війни" і не виконувати бойові накази.
Для запису фейкових відео росіяни навіть створили імпровізовану студію в одному із слідчих ізоляторів на території Курської області РФ.
У разі відмови брати участь в інформдиверсіях до полонених застосовували жорстокі тортури та влаштовували нелюдські умови перебування, наголошують в СБУ.
Дослівно спецслужба: "Для "розгону" провокаційного контенту російські спецслужби намагалися залучити також родичів та знайомих українських полонених.
При цьому агенти, які погодилися на виконання ворожих завдань і яких затримала СБУ, зізналися, що окрім поширення відео у соцмережах вони отримували замовлення на підпал авто Сил оборони та коригування повітряних ударів".
Деталі: Повідомляється, що під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи, телефони та сім-карти, які вони використовували для роботи на окупантів.
Слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
Наразі підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, додають у прокуратурі.