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В Україні поширювали відео, записане з полоненими воїнами ЗСУ під тиском

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 14:05
В Україні поширювали відео, записане з полоненими воїнами ЗСУ під тиском
фото СБУ

Правоохоронці викрили ворожу ІПСО з поширення наративів про "складання зброї".

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура, СБУ

Дослівно прокуратура: "За даними слідства, троє громадян – мешканці Києва, Дніпра та Хмельниччини допомагали окупантам проводити пропаганду, спрямовану на дискредитацію керівництва держави та зрив мобілізаційних процесів. 

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На завдання РФ підозрювані виконували так звану спецоперацію "Україна зникає безвісти". Вони поширювали у соцмережах деструктивні заклики, записані за участю українських військовополонених у Курській області, яких ворожі спецслужби змушували озвучувати дезінформацію.

Зокрема, у відео закликали військових скласти зброю, здіймати бунти у війську та не виконувати завдання командування щодо відсічі збройної агресії РФ".

Деталі: Як встановило розслідування, окупанти змусили вісьмох українських воїнів, котрі перебували у полоні, знятися у відео, де вони, серед іншого, закликали діючих військових Сил оборони "відмовитися від війни" і не виконувати бойові накази.

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Для запису фейкових відео росіяни навіть створили імпровізовану студію в одному із слідчих ізоляторів на території Курської області РФ.

У разі відмови брати участь в інформдиверсіях до полонених застосовували жорстокі тортури та влаштовували нелюдські умови перебування, наголошують в СБУ.

Дослівно спецслужба: "Для "розгону" провокаційного контенту російські спецслужби намагалися залучити також родичів та знайомих українських полонених.

При цьому агенти, які погодилися на виконання ворожих завдань і яких затримала СБУ, зізналися, що окрім поширення відео у соцмережах вони отримували замовлення на підпал авто Сил оборони та коригування повітряних ударів".

Деталі: Повідомляється, що під час обшуків у помешканнях затриманих вилучили комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнові записи, телефони та сім-карти, які вони використовували для роботи на окупантів.

Слідчі СБУ повідомили всім затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Наразі підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, додають у прокуратурі.

СБУ
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