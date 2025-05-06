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РФ атакувала з артилерії Комишани на Херсонщині, загинула жінка – ОВА

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 травня 2025, 14:20
РФ атакувала з артилерії Комишани на Херсонщині, загинула жінка – ОВА
фото: getty images

Росіяни 6 травня з артилерії обстріляли населений пункт Комишани Херсонської області, внаслідок чого загинула жінка.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Близько 11:00 ворог вдарив з артилерії по населеному пункту. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістала 55-річна жінка".

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Деталі: Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким загиблої.

За даними ОВА, Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебувало 33 населених пункти області та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, складське приміщення та приватні автомобілі.

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Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 -  дістали поранення.

Херсонська областьросійсько-українська війнажертви
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