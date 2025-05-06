Смертельна ДТП під Полтавою: ДБР повідомило про підозру поліцейському

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру правоохоронцю, який 2 травня спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу села Мачухи Полтавської області.

Джерело: ДБР, прокуратура Полтавської області, УП

Деталі: Працівник поліції, керуючи службовим автомобілем Skoda, рухався у напрямку Полтави.

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За даними слідства, на початку спуску правоохоронець виїхав на зустрічну смугу для обгону та зіткнувся з автомобілем Opel. Внаслідок ДТП двоє пасажирів службового авто поліції, серед яких колега підозрюваного та військовослужбовець, загинули, сам водій та ще один пасажир отримали тілесні ушкодження.

Водій іншої машини також отримав травми.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб.

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Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.