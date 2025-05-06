Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула 205 воїнів з російського полону

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 15:31
Україна повернула 205 воїнів з російського полону
фото Координаційного штабу

У День піхоти Україна повернула з російського полону 205 захисників.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пряма мова: "Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту.

Реклама:

Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності".

 

Деталі: Як уточнюють у Коордштабі, цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

 

Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

РЕКЛАМА:

Визволені захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також захисники з гарнізону Маріуполя.

Обмін, який відбувся 6 травня, - вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення. Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4757 українських громадян.

полоненівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУкраїна повернула 205 воїнів з російського полону
фотоСмертельна ДТП під Полтавою: ДБР повідомило про підозру поліцейському
Польські перевізники готують протест: у своїх проблемах звинувачують українських колег
Reuters: Військову допомогу США Україні самовільно зупиняв глава Пентагону
Відновлення історії меншин і замах на Трампа: нагородили переможців Пулітцерівської премії
У Польщі заявили про втручання Росії у президентські вибори
Усі новини...
Залужний: У 2022 році пропонували перейти на модель ЗСУ з ієрархією "корпус-дивізія-бригада"
У мережу "злили" відео наради Житомирського ТЦК, там відреагували
В Україні поширювали відео, записане з полоненими воїнами ЗСУ під тиском
У Кремлі пригрозили Україні "адекватною відповіддю" на порушення "перемир’я" Путіна
Останні новини
16:51
Прем’єрка провінції Альберта допустила референдум про відокремлення від Канади
16:49
ФОТОУ заповіднику на Рівненщині вчені виявили рідкісний вид бджіл, занесений до Червоної книги
16:45
ЗМІ: Кадиров попросився в Путіна у відставку
16:39
Національний банк відкликав ліцензію у "Фін Траст Капітал"
16:35
У застосунку Армія+ відтепер можна оформити ще п’ять нових рапортів
16:30
Перезапуск Запорізької АЕС росіянами загрожує катастрофою – регулятор
16:28
Режим Лукашенка порушив кримінальну справу проти 78-річної жінки – символу протесту 2020 року
16:26
В Україні вперше розрахували Індекс гендерної рівності за прикладом країн ЄС: які результати
16:13
Суд закрив справу проти ексголови Рахункової палати
16:08
ДБР: Командир виплатив більше 800 тисяч грн своїй підлеглій, яка нібито була на передовій
Усі новини...
Реклама:
Реклама: