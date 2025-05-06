ДБР: Командир виплатив більше 800 тисяч грн своїй підлеглій, яка нібито була на передовій

Командиру батальйону однієї з військових частин, що дислокуються на Донеччині, повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, оскільки він організував незаконні виплати своїй підлеглій, яка нібито перебувала в районі бойових дій.

Джерело: повідомлення Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Згідно з даними слідства, з січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформив документи, за якими його підлегла нібито служила в зоні бойових дій на Донеччині.

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Насправді жінка весь цей час перебувала на Дніпропетровщині. Завдяки фальсифікації їй незаконно нараховували грошове забезпечення та додаткові виплати, передбачені для військовослужбовців на передовій.

Через це з державного бюджету було безпідставно виплачено понад 800 тисяч гривень".

Фото: ДБР

Деталі: Командиру повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, підробленні документів та пособництві в ухиленні від військової служби.

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Його підлеглій оголосили про підозру в ухиленні від служби та привласненні коштів у великих розмірах під час воєнного стану.