Режим Лукашенка порушив кримінальну справу проти 78-річної жінки – символу протесту 2020 року

Влада Білорусі порушила кримінальну справу проти 78-річної активістки Ніни Багінської – за "неодноразове порушення порядку організації або проведення масових заходів".

Джерело: правозахисний центр "Вясна", "Радіо Свобода"

Деталі: Причиною стали прогулянки зі значком біло-червоно-білого кольору на одязі та демонстрація національної символіки на вулицях Мінська у 2024 році.

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Незабаром розпочнеться розгляд у суді Первомайського району Мінська. Це сьома справа за цією статтею з моменту її введення в Кримінальний кодекс, що дійшла до суду.

Як стало відомо правозахисникам "Вясни", Ніну Багінську протягом 2024 року тричі притягували до адміністративної відповідальності за ст. 24.23 (несанкціоноване пікетування). Загальна сума штрафів склала 7 200 рублів (180 базових величин). Крім цього, на неї складено ще п'ять протоколів.

Багінську кілька разів затримували, утримували в міліцейському відділенні в наручниках, штрафували. Крім цього, співробітники превентивно її затримували з дому на важливі дати, наприклад, День Волі, 9 травня тощо. Активістка принципово не ходила на свої суди.

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У результаті проти Багінської порушили кримінальну справу. У Білорусі за ст. 342-2 КК засуджено тільки шістьох осіб. Цю статтю було введено до Кримінального кодексу 2021 року як реакцію режиму на протестну активність суспільства. Для порушення кримінальної справи за ст. 342-2 КК достатньо двічі протягом одного року бути підданим адміністративному стягненню за вчинення адміністративних правопорушень.

Під час слідства у кримінальній справі, жінку кілька разів возили на психіатричну експертизу.

Довідка: Ніна Багінська за професією геологиня, вона підтримувала різноманітні ініціативи із захисту прав людини та збереження історичної пам'яті в Білорусі.

Вона бере участь у протестних акціях із 1988 року, а 2020 року вона стала одним із символів протесту проти результатів президентських виборів у Білорусі.