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Прем’єрка провінції Альберта допустила референдум про відокремлення від Канади

Марія Ємець, Олександр ШумілінВівторок, 6 травня 2025, 16:51
Прем’єрка провінції Альберта допустила референдум про відокремлення від Канади
Фото: Getty Images

Прем’єрка канадської провінції Альберта Даніель Сміт заявила, що готова скликати референдум щодо відокремлення Альберти від Канади, якщо відповідна петиція набере достатню підтримку.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Associated Press

Деталі: Сміт заявила, що готова скликати в Альберті референдум про вихід зі складу Канади, якщо ініційована групою громадян петиція збере необхідну кількість голосів.

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Сміт, яка є представницею опозиційної Консервативної партії, сказала, що особисто не підтримує вихід Альберти зі складу Канади.

"Але якщо Оттава з тих чи інших причин продовжить нападки на нашу провінцію, як це було протягом останнього десятиліття, тоді жителям Альберти потрібно буде вирішити щодо цього. Я прийму їхнє рішення", – заявила політикиня. 

Сміт звинувачувала попередні уряди Канади у впровадженні законодавства, що обмежувало спроможність Альберти видобувати та експортувати нафту, що, за її словами, коштувало провінції мільярди доларів. Також прем’єрка провінції вважає, що центральний уряд надто втручається у місцеві справи.

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"Ми не просимо особливого ставлення… Ми хочемо лише бути вільними у можливості розвивати й експортувати величезне багатство ресурсів, які у нас є, та свободи обирати, як ми надаємо послуги охорони здоров’я, освіти та інші соціальні послуги нашим людям, навіть якщо це інакший підхід, ніж бачення в Оттаві", – заявила Сміт. 

Досі у Канаді було два прецеденти референдумів про відокремлення – у переважно франкомовній провінці Квебеку у 1980 і 1995 роках. Обидва виявились невдалими. 

Нагадаємо, на дострокових виборах у Канаді перемогла Ліберальна  партія на чолі з Марком Карні. Ще декілька місяців тому вважали, що перемога дістанеться консерваторам – проте на тлі нападок Дональда Трампа проти Канади і відставки багаторічного лідера лібералів Джастіна Трюдо симпатії виборців знову хитнулись на користь Ліберальної партії. 

Карні після перемоги на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

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