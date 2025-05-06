"Україна стоїть, бо стоїть піхота": Зеленський роздав нагороди і звання

У День піхоти ЗСУ президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та рідними загиблих захисників, вручив державні нагороди та підвищив у званні трьох полковників.

Джерело: Офіс президента, укази глави держави

Деталі: Згідно з документами, військове звання бригадного генерала присвоєно:

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заступнику командувача об'єднаних сил ЗСУ полковнику Віктору Солімчуку,

начальнику 169 навчального центру імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ полковнику Олексієві Майстренку,

командиру 19 армійського корпусу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Олександру Бакуліну.

Пряма мова Зеленського: "Україна стоїть, бо стоїть українська піхота – б’ється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші українські позиції, здійснює блискучі операції, які вже є зразковою частиною світової військової історії – історії вашої, історії сміливих".

Деталі: Президент також вручив "Золоту Зірку" Героям України – молодшому лейтенанту Владиславу Дацькому та молодшому сержанту Миколі Молчанову.

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Окремо Зеленський передав орден "Золота Зірка" рідним трьох полеглих Героїв України: Ярослава Хибовського, Василя Яремка та Івана Голубки.

Глава держави наголосив, що Україна завжди шануватиме своїх героїв, і закликав не забувати полеглих.