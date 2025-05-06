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"Україна стоїть, бо стоїть піхота": Зеленський роздав нагороди і звання

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 17:48
Україна стоїть, бо стоїть піхота: Зеленський роздав нагороди і звання
фото Офісу президента

У День піхоти ЗСУ президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та рідними загиблих захисників, вручив державні нагороди та підвищив у званні трьох полковників.

Джерело: Офіс президента, укази глави держави

Деталі: Згідно з документами, військове звання бригадного генерала присвоєно:

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  • заступнику командувача об'єднаних сил ЗСУ полковнику Віктору Солімчуку,
  • начальнику 169 навчального центру імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ полковнику Олексієві Майстренку,
  • командиру 19 армійського корпусу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Олександру Бакуліну.

Пряма мова Зеленського: "Україна стоїть, бо стоїть українська піхота – б’ється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші українські позиції, здійснює блискучі операції, які вже є зразковою частиною світової військової історії – історії вашої, історії сміливих".

Деталі: Президент також вручив "Золоту Зірку" Героям України – молодшому лейтенанту Владиславу Дацькому та молодшому сержанту Миколі Молчанову.

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Окремо Зеленський передав орден "Золота Зірка" рідним трьох полеглих Героїв України: Ярослава Хибовського, Василя Яремка та Івана Голубки.

Глава держави наголосив, що Україна завжди шануватиме своїх героїв, і закликав не забувати полеглих.

Збройні силинагородиЗеленський
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