"Україна стоїть, бо стоїть піхота": Зеленський роздав нагороди і звання
У День піхоти ЗСУ президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами та рідними загиблих захисників, вручив державні нагороди та підвищив у званні трьох полковників.
Джерело: Офіс президента, укази глави держави
Деталі: Згідно з документами, військове звання бригадного генерала присвоєно:
- заступнику командувача об'єднаних сил ЗСУ полковнику Віктору Солімчуку,
- начальнику 169 навчального центру імені князя Ярослава Мудрого Сухопутних військ ЗСУ полковнику Олексієві Майстренку,
- командиру 19 армійського корпусу оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ полковнику Олександру Бакуліну.
Пряма мова Зеленського: "Україна стоїть, бо стоїть українська піхота – б’ється, знищує окупанта, захищає та відновлює наші українські позиції, здійснює блискучі операції, які вже є зразковою частиною світової військової історії – історії вашої, історії сміливих".
Деталі: Президент також вручив "Золоту Зірку" Героям України – молодшому лейтенанту Владиславу Дацькому та молодшому сержанту Миколі Молчанову.
Окремо Зеленський передав орден "Золота Зірка" рідним трьох полеглих Героїв України: Ярослава Хибовського, Василя Яремка та Івана Голубки.
Глава держави наголосив, що Україна завжди шануватиме своїх героїв, і закликав не забувати полеглих.