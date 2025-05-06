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Фрідріх Мерц склав присягу та офіційно став канцлером Німеччини

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 6 травня 2025, 18:24

Лідер Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц склав присягу і офіційно став десятим канцлером ФРН.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Мерц склав присягу у Великій залі палацу Бельвю – офіційній резиденції федерального президента Німеччини.

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Під час короткої церемонії президент Франк-Вальтер Штайнмаєр пожартував, що Мерц прибув до нього "з невеликим запізненням" – маючи на увазі схвалення його кандидатури з другої спроби.

Насамкінець він вручив Мерцу документ зі словами: "Пане канцлере, від імені Федеративної Республіки Німеччина я призначаю пана Фрідріха Мерца канцлером".

Найближчим часом присягу також мають скласти члени уряду Мерца.

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Незадовго до того 325 депутатів Бундестагу нового скликання підтримали призначення лідера ХДС канцлером.

Це сталося під час повторного голосування – після провалу першої спроби вранці 6 травня, що стало безпрецедентним випадком.

Для позитивного результату не вистачило лише шість голосів. При цьому у Бундестазі 328 депутатів від Християнсько-демократичного союзу та СДПН.

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Німеччина
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