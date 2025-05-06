Росіяни вдарили балістикою по Сумах: загинула дитина, ще 5 поранено
Вівторок, 6 травня 2025, 18:34
Росіяни завдали удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Сум.
Джерело: повідомлення голови Сумської ОВА Олега Григорова, місцеве видання Кордон.Медіа, Сумської міськради
Деталі: Передмістя Сум окупанти атакували близько 17:30. "Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються", - написав Григоров.
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Видання Кордон.Медіа повідомило, що на місці прильоту балістики загинула дитина, а також є поранені.
Пізніше міськрада Сум підтвердила загибель дитини.
"На цю хвилину відомо про 7 потерпілих: 1 доросла жінка та 6 дітей. З них одна дитина загинула", - повідомили в міськраді.
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