Росіяни вдарили балістикою по Сумах: загинула дитина, ще 5 поранено

Росіяни завдали удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Сум.

Джерело: повідомлення голови Сумської ОВА Олега Григорова, місцеве видання Кордон.Медіа, Сумської міськради

Деталі: Передмістя Сум окупанти атакували близько 17:30. "Попередньо, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Наслідки атаки росіян уточнюються", - написав Григоров.

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Видання Кордон.Медіа повідомило, що на місці прильоту балістики загинула дитина, а також є поранені.

Пізніше міськрада Сум підтвердила загибель дитини.

"На цю хвилину відомо про 7 потерпілих: 1 доросла жінка та 6 дітей. З них одна дитина загинула", - повідомили в міськраді.