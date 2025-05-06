Троє людей постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини

Російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони на Дніпропетровщині, унаслідок цього постраждали троє чоловіків.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "За уточненою інформацією, через ранковий удар БпЛА по Іларіонівській громаді Синельниківського району постраждали троє чоловіків. Серед них двоє – госпіталізовані.

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Пожежу, яка виникла на підприємстві, рятувальники загасили".

Деталі: Також російська армія атакувала Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Била по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській громадах.

Пошкоджені багатоквартирний і 2 приватні будинки, господарська споруда, інфраструктура, газогін та лінія електропередач.