Окупанти розстріляли трьох полонених воїнів ЗСУ на Донеччині
На Донеччині ворог розстріляв трьох полонених військовослужбовців Збройних сил України.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: За даними слідства, 3 травня троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон.
Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники збройних сил Росії розстріляли їх із автоматичної зброї.
Дослівно: "Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб".