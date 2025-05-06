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Окупанти розстріляли трьох полонених воїнів ЗСУ на Донеччині

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 18:53
Окупанти розстріляли трьох полонених воїнів ЗСУ на Донеччині
фото прокуратури

На Донеччині ворог розстріляв трьох полонених військовослужбовців Збройних сил України.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 3 травня троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон.

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Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники збройних сил Росії розстріляли їх із автоматичної зброї.

Дослівно: "Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб".

воєнні злочиниРосіявійнаполонені
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