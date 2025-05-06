Окупанти розстріляли трьох полонених воїнів ЗСУ на Донеччині

На Донеччині ворог розстріляв трьох полонених військовослужбовців Збройних сил України.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, 3 травня троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон.

Реклама:

Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники збройних сил Росії розстріляли їх із автоматичної зброї.

Дослівно: "Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб".