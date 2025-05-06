Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Reuters: Єврокомісія підготувала пропозицію 17-го пакета санкцій проти РФ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 6 травня 2025, 19:03
Reuters: Єврокомісія підготувала пропозицію 17-го пакета санкцій проти РФ
Фото - getty images

Європейська комісія фіналізувала свою пропозицію майбутнього, 17-го пакета санкцій проти Росії й запропонувала розширити перелік підсанкційних осіб і посилити боротьбу з російським "тіньовим флотом".

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось агентство Reuters від трьох європейських дипломатів

Деталі: За словами джерел Reuters, пропозиція пакета санкцій ЄС посилює експортний контроль за товарами подвійного призначення та передовими технологіями.

Реклама:

Одне з джерел додало, що Єврокомісія пропонує накласти санкції проти понад 50 фізичних і юридичних осіб, зокрема п'яти – в Китаї, а також 31 компанії, яка допомагає російським військовим або причетна до обходу санкцій.

У межах боротьби з "тіньовим флотом" Росії пропонується внести в чорний список понад 100 повʼязаних із ним суден, зазначає Reuters.

Водночас Єврокомісія пропонує продовжити виняток із санкцій щодо російського нафтогазового проєкту "Сахалін-2" до червня 2026 року через його важливість для Японії, ідеться в матеріалі.

РЕКЛАМА:

За словами джерела Reuters, мета полягає в тому, щоб показати, що 27 членів ЄС "усе ще можуть домовитися про щось проти Росії" після неодноразових погроз вето з боку Угорщини.

Раніше стало відомо, що 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро говорив, що Європейський Союз прагне, аби його наступний пакет санкцій проти Росії був підготовлений та ухвалений у координації зі Сполученими Штатами.

ЄСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновленоРосіяни вдарили балістикою по передмістю Сум: загинула дитина і двоє дорослих, є потерпілі у важкому стані
Reuters: Єврокомісія підготувала пропозицію 17-го пакета санкцій проти РФ
ЄС повністю відмовиться від експорту російського газу до кінця 2027 року
Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди зі США про надра
За ексзаступника Єрмака внесли заставу 18 мільйонів
Прем’єрка провінції Альберта допустила референдум про відокремлення від Канади
Усі новини...
ЄС
ЄС вперше призначив військового на чолі Європейського оборонного агентства
"Друзі України" у ЄС готові стати на бік Молдови, якщо вето Орбана триватиме
ЄС може продовжити "торговельний безвіз" для сталі та заліза з України
Останні новини
21:03
Трамп досі хоче приєднати Канаду. Карні відповів – вона "не продається"
20:58
Була керівницею робіт із плагіатом: у докторській викладачки харківського вишу знайшли "запозичення"
20:38
НАБУ пройшло зовнішній незалежний аудит: роботу оцінили як "помірно ефективну"
20:36
"Нагадує, за що ми боремося": боєць ЗСУ бере на бойові завдання іграшку зі зруйнованого дитмайданчика
20:27
Трамп заявив, що США припинять атакувати хуситів
20:26
У низці областей оголосили загрозу балістики
20:11
Скільки тривав найдовший конклав та як харчуються кардинали в ізоляції: цікаві факти про обрання Папи
20:09
Samsung представила планшет Galaxy Tab Active5 для військових
20:09
Слідом за Мерцом призначили членів уряду Німеччини
20:02
Коломойському продовжили тримання під вартою на 2 місяці у справі про замовне вбивство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: