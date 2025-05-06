Reuters: Єврокомісія підготувала пропозицію 17-го пакета санкцій проти РФ

Європейська комісія фіналізувала свою пропозицію майбутнього, 17-го пакета санкцій проти Росії й запропонувала розширити перелік підсанкційних осіб і посилити боротьбу з російським "тіньовим флотом".

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось агентство Reuters від трьох європейських дипломатів

Деталі: За словами джерел Reuters, пропозиція пакета санкцій ЄС посилює експортний контроль за товарами подвійного призначення та передовими технологіями.

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Одне з джерел додало, що Єврокомісія пропонує накласти санкції проти понад 50 фізичних і юридичних осіб, зокрема п'яти – в Китаї, а також 31 компанії, яка допомагає російським військовим або причетна до обходу санкцій.

У межах боротьби з "тіньовим флотом" Росії пропонується внести в чорний список понад 100 повʼязаних із ним суден, зазначає Reuters.

Водночас Єврокомісія пропонує продовжити виняток із санкцій щодо російського нафтогазового проєкту "Сахалін-2" до червня 2026 року через його важливість для Японії, ідеться в матеріалі.

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За словами джерела Reuters, мета полягає в тому, щоб показати, що 27 членів ЄС "усе ще можуть домовитися про щось проти Росії" після неодноразових погроз вето з боку Угорщини.

Раніше стало відомо, що 17-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії буде підготований до засідання Ради ЄС у закордонних справах, яке відбудеться у травні 2025 року.

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро говорив, що Європейський Союз прагне, аби його наступний пакет санкцій проти Росії був підготовлений та ухвалений у координації зі Сполученими Штатами.