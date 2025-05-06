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У Києві жінка впала з Пішоходного мосту в Дніпро

Валентина РоманенкоВівторок, 6 травня 2025, 19:36
У Києві жінка впала з Пішоходного мосту в Дніпро
фото ДСНС

У Києві рятувальники дістали на поверхню тіло потопельниці з Дніпра.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Зазначається, що о 12:25 вівторка рятувальники отримали повідомлення про те, що з Пішохідного мосту у річку Дніпро впала людина. Для пошуково-рятувальних робіт було направлено водолазів-рятувальників на човні "Руслан Кошовий".

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Прибувши, на відстані 900 метрів нижче за течією від Пішохідного мосту, за 50 метрів від берега у воді рятувальники виявили тіло жінки, віком близько 40 років. За допомогою рятувального спорядження її було підняли з води та доставили до берега для проведення серцево-легеневої реанімації.

 

Дослівно: "На жаль, потонулу реанімувати не вдалося. Тіло жінки передано правоохоронцям для встановлення усіх обставин події".

 

надзвичайна подіяКиїв
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