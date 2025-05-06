Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп досі хоче приєднати Канаду. Карні відповів – вона "не продається"

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 6 травня 2025, 21:03
Трамп досі хоче приєднати Канаду. Карні відповів – вона не продається
Фото: Getty Images

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 6 травня категорично виключив перетворення своєї держави на "51-й американський штат".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання журналістів, Трамп сказав, що й досі підтримує входження Канади до складу США, оскільки це, на його думку, є вигідним самим канадцям.

Реклама:

"Я думаю, що для громадян Канади це має величезні переваги: значно нижчі податки, безкоштовна армія, яку, чесно кажучи, ми вам і так надаємо, бо захищаємо Канаду", – сказав президент США.

Реагуючи на слова Трампа, канадський премʼєр сказав, що на ринку нерухомості "є місця, які ніколи не продаються".

"І після зустрічей з власниками Канади протягом останніх кількох місяців передвиборчої кампанії (можу сказати. – Ред.) – це місце не продається і ніколи не буде продаватися", – додав Карні.

РЕКЛАМА:

Далі він наголосив на прагненні свого уряду посилити внесок Канади в оборону, що Трамп підтримав, водночас зазначивши: "Ніколи не кажіть ніколи".

Канада і США десятиліттями були близькими партнерами і союзниками, але Трамп за перші місяці президентства підважив ці відносини, знецінюючи державність Канади та називаючи її "51-м штатом", а також оголосивши 25% тарифи на канадські товари (які, втім, зараз на паузі для частини товарів).

Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з президентом США.

Водночас Трамп, анонсуючи його візит, спрогнозував, що у них будуть "чудові стосунки".

Читайте також: Перемога завдяки Трампу: як погрози президента США змінили канадську політику.

ТрампКанадаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Індія завдала ракетних ударів по об’єктах у Пакистані
Оновлено, фото, відеоАрмія РФ завдала 13 ударів по Запоріжжю: четверо поранених
Трамп заявив, що США припинять атакувати хуситів
Reuters: Єврокомісія підготувала пропозицію 17-го пакета санкцій проти РФ
ЄС повністю відмовиться від експорту російського газу до кінця 2027 року
Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди зі США про надра
Усі новини...
Трамп
Ford відкликає прогноз прибутку через мита Трампа: очікувані втрати — 1,5 мільярда доларів
Ціни на нафту низькі – Трамп бачить "гарний момент" для миру в Україні
Дуда впевнений: Трамп може змусити Путіна припинити війну за допомогою санкцій
Останні новини
03:18
Пакистан заявив про збиття трьох індійських літаків і безпілотника – CNN
02:16
фото, відеоРятувальники показали наслідки масованої атаки на Запоріжжя: деблокували двох людей
01:56
У Росії заявили про атаку дронів на Москву
01:02
оновленоАтака балістикою: у Києві працювала ППО, падіння уламків спричинило пожежу
00:54
Трамп назвав "ганьбою" удари Індії по Пакистану
00:49
футбол"Інтер" у додатковий час обіграв "Барселону" у феєричній дуелі та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
00:32
оновленоЗМІ: Внаслідок ударів Індії по Пакистану є загиблі, серед них – дитина
00:04
Apple сумнівається у популярності iPhone 17 Air
23:59
Фотографія, що підривала радянську ідеологію. Що варто знати про мистецтво харків'янина Бориса Михайлова
23:37
Індія завдала ракетних ударів по об’єктах у Пакистані
Усі новини...
Реклама:
Реклама: