Трамп досі хоче приєднати Канаду. Карні відповів – вона "не продається"

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 6 травня категорично виключив перетворення своєї держави на "51-й американський штат".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання журналістів, Трамп сказав, що й досі підтримує входження Канади до складу США, оскільки це, на його думку, є вигідним самим канадцям.

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"Я думаю, що для громадян Канади це має величезні переваги: значно нижчі податки, безкоштовна армія, яку, чесно кажучи, ми вам і так надаємо, бо захищаємо Канаду", – сказав президент США.

Реагуючи на слова Трампа, канадський премʼєр сказав, що на ринку нерухомості "є місця, які ніколи не продаються".

"І після зустрічей з власниками Канади протягом останніх кількох місяців передвиборчої кампанії (можу сказати. – Ред.) – це місце не продається і ніколи не буде продаватися", – додав Карні.

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Далі він наголосив на прагненні свого уряду посилити внесок Канади в оборону, що Трамп підтримав, водночас зазначивши: "Ніколи не кажіть ніколи".

Канада і США десятиліттями були близькими партнерами і союзниками, але Трамп за перші місяці президентства підважив ці відносини, знецінюючи державність Канади та називаючи її "51-м штатом", а також оголосивши 25% тарифи на канадські товари (які, втім, зараз на паузі для частини товарів).

Марк Карні після перемоги своєї Ліберальної партії на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з президентом США.

Водночас Трамп, анонсуючи його візит, спрогнозував, що у них будуть "чудові стосунки".

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