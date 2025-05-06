На Ставці обговорили збиття "Шахедів", зокрема, іншими дронами

На Ставці верховного головнокомандувача у вівторок обговорили захист українського неба від ударних безпілотників, зокрема, за допомогою інших дронів.

Джерело: звернення Зеленського 6 травня

Пряма мова: "Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці – захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", зокрема, за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів".

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Деталі: Зеленський доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів.

Глава держави додав, що цей напрямок планують максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу.