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У Сумах оголосили дводенну жалобу

Олександр ШумілінВівторок, 6 травня 2025, 21:54
У Сумах оголосили дводенну жалобу
Наслідки російського удару по передмістю Сум. Фото: прокуратура Сумщини

У Сумській громаді 7 і 8 травня оголосили днями жалоби у зв’язку з російським ударом балістики, в результаті якого загинули три людини.

Джерело: повідомлення в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря, прокуратури Сумщини

Пряма мова: "У зв’язку з трагедією, яка сталася 6 травня 2025 року внаслідок удару балістичної ракети по одному зі старостинських округів Сумської міської територіальної громади, 7 та 8 травня 2025 року оголошено Днями жалоби у Сумській громаді".

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Деталі: Прокуратура повідомила, що за останніми даними унаслідок атаки ворога на місці події загинула 20-річна дівчина.

"41-річний чоловік та 6-річний хлопчик померли в лікарні. Ще 7 людей, серед яких 4 дітей - 3 дівчинки та 1 хлопчик, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

СумиРосіявійна
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