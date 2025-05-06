Канада розпочала процедуру конфіскації російського Ан-124 на користь Україні

Уряд Канади розпочав юридичну процедуру для конфіскації російського літака Ан-124 "Руслан", який застряг в аеропорту Торонто з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Стефанішиної, Канада розпочала процес конфіскації Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії "Волга-Днепр", та вже перебував під арештом Канади.

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"Процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо", – уточнила віцепремʼєрка.

Канадські ЗМІ раніше повідомили, що позов генерального прокурора Канади до Вищого суду Онтаріо був поданий 18 березня.

Стефанішина назвала подання позову про конфіскацію Ан-124 "спільним результатом кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами".

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Як уточнила посадовиця, позов про конфіскацію органи влади Канади подали після того, як Міністерство юстиції України передало канадським партнерам рішення Вищого антикорупційного суду від серпня 2023 року про застосування санкцій шодо транспортного літака.

Нагадаємо, що ще попередній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у 2023 році пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий в аеропорту Торонто.

Також нагадаємо, що Канада стала першою країною, яка ухвалила закон про процедуру конфіскації російських активів на користь України.