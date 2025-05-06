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Армія РФ завдала 13 ударів по Запоріжжю: є пошкодження

Тетяна ОлійникВівторок, 6 травня 2025, 23:10
Армія РФ завдала 13 ударів по Запоріжжю: є пошкодження
Фото ілюстративне - ДСНС

Російська армія увечері 6 травня атакувала Запоріжжя ударними БпЛА, у місті виникла пожежа, ймовірно, під завалами перебувають люди. 

Джерело: голова ОВА Іван Федоров

Деталі: У ОВА повідомили, що через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди.

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Також, за даними Федорова, унаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.

Згодом стало відомо, що, за попередніми даними, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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О 22:56 Федоров додав, що росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 13 ударів.

Є пошкодження у різних районах міста. Сталося й кілька займань.

Зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей.

Запоріжжяросійсько-українська війнавибух
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