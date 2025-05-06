Індія завдала ракетних ударів по об’єктах у Пакистані
Влада Індії оголосила, що почала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані.
Джерело: журналіст Reuters Ідріс Алі в соцмережі Х, Reuters
Деталі: Індійська влада заявила, що атакувала дев'ять об'єктів у рамках "Операції Сіндур".
"Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не стали ціллю атаки", - заявили в уряді Індії.
У Міноборони Пакистану підтвердили, що Індія завдала ракетного удару по об'єктах на території країни.
За словами очевидців, після вибухів у місті Музаффарабаді зникло світло.
Представник пакистанських військових заявив телерадіокомпанії ARY, що Індія атакувала Пакистан ракетами в трьох місцях і що Пакистан відповість на це.
Армія Індії опублікувала в соцмережі Х повідомлення: "Справедливість здійснено. Слава Індії".
#PahalgamTerrorAttack— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) May 6, 2025
Justice is Served.
Jai Hind! pic.twitter.com/Aruatj6OfA
Раніше Індія звинуватила Пакистан у загибелі 26 людей і пообіцяла відповісти. Пакистан заперечив свою причетність до вбивств і заявив, що має розвідувальну інформацію про те, що Індія планує напад.