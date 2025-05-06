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Індія завдала ракетних ударів по об’єктах у Пакистані

Тетяна ОлійникВівторок, 6 травня 2025, 23:37
Індія завдала ракетних ударів по об’єктах у Пакистані
скриншот із соцмереж

Влада Індії оголосила, що почала атаку на "терористичну" інфраструктуру в Пакистані.

Джерело: журналіст Reuters Ідріс Алі в соцмережі Х, Reuters

Деталі: Індійська влада заявила, що атакувала дев'ять об'єктів у рамках "Операції Сіндур".

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"Наші дії були цілеспрямованими, виваженими і не мали ескалаційного характеру. Жодні пакистанські військові об'єкти не стали ціллю атаки", - заявили в уряді Індії.

У Міноборони Пакистану підтвердили, що Індія завдала ракетного удару по об'єктах на території країни.

За словами очевидців, після вибухів у місті Музаффарабаді зникло світло.

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Представник пакистанських військових заявив телерадіокомпанії ARY, що Індія атакувала Пакистан ракетами в трьох місцях і що Пакистан відповість на це.

Армія Індії опублікувала в соцмережі Х повідомлення: "Справедливість здійснено. Слава Індії".

Раніше Індія звинуватила Пакистан у загибелі 26 людей і пообіцяла відповісти. Пакистан заперечив свою причетність до вбивств і заявив, що має розвідувальну інформацію про те, що Індія планує напад.

ІндіяПакистан
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