Атака балістикою: у Києві працювала ППО, падіння уламків спричинило пожежу

У ніч проти 7 травня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики, у столиці працювала ППО, падіння уламків спричинило пожежу.

Джерело: КМВА, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко, керівник КМВА Тимур Ткаченко

Дослівно КМВА: "Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики.

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Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки".

Деталі: Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку і "ціль на Київ.

Оновлено: Кличко повідомив про роботу ППО в Києві на тлі небезпеки балістики.

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За словами Ткаченка, в одному з районів столиці виникло загорання внаслідок падіння уламків.

Пряма мова Ткаченка: "Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі".

Деталі: Кличко повідомив про виклик медиків у цей район.

Ткаченко зазначив, що пожежа трапилася у нежитловій будівлі.

О 1:38 Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістики.

Разом з тим Кличко інформував про те, що у Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв. м. Він додав, що екстрені служби працюють на місці.