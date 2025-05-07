Атака балістикою: у Києві працювала ППО, падіння уламків спричинило пожежу
У ніч проти 7 травня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики, у столиці працювала ППО, падіння уламків спричинило пожежу.
Джерело: КМВА, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко, керівник КМВА Тимур Ткаченко
Дослівно КМВА: "Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики.
Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки".
Деталі: Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку і "ціль на Київ.
Оновлено: Кличко повідомив про роботу ППО в Києві на тлі небезпеки балістики.
За словами Ткаченка, в одному з районів столиці виникло загорання внаслідок падіння уламків.
Пряма мова Ткаченка: "Внаслідок падіння уламків сталося займання у Соломʼянському районі".
Деталі: Кличко повідомив про виклик медиків у цей район.
Ткаченко зазначив, що пожежа трапилася у нежитловій будівлі.
О 1:38 Повітряні сили повідомили про відбій загрози балістики.
Разом з тим Кличко інформував про те, що у Соломʼянському районі пожежа в складських приміщеннях на площі близько 300 кв. м. Він додав, що екстрені служби працюють на місці.