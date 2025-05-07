Рятувальники показали наслідки масованої атаки на Запоріжжя: деблокували двох людей
У ДСНС показали наслідки масованої атаки на Запоріжжя ввечері 6 травня, зазначивши про деблокування двох людей на місці руйнування житлового будинку.
Джерело: ДСНС Запоріжжя
Деталі: 6 травня в період з 21:55 по 22:20 російські війська завдали масованого удару БпЛА.
За даними рятувальників, пошкоджені приватні будинки та об’єкти інфраструктури.
За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа на площі 50 кв. м. Рятувальники вивільнили з-під завалів будинку та передали медикам двох людей.
Дослівно ДСНС: "Пожежу ліквідовано, триває пошуково-рятувальна операція. Кількість постраждалих уточнюється".
Деталі: За іншою адресою надзвичайники ліквідували загоряння 10 гаражів на загальній площі 200 кв. м. Пошкоджені понад 10 легкових автомобілів.
Ліквідація наслідків масованої атаки ворожих дронів на Запоріжжя.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 6, 2025
Відео: ДСНС pic.twitter.com/zpssM86O1v
Дослівно ДСНС: "Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких 1 дитина.
На місцях працюють усі екстрені служби".