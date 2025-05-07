Ворожа атака БпЛА на Київ: руйнування і пожежі в багатоповерхівках, є загиблі та постраждалі

На світанку 7 травня в Києві внаслідок ворожої атаки БпЛА та падіння уламків збитих дронів відбулося часткове руйнування житлового будинку та горіли квартири багатоповерхівки, є загиблі та постраждалі.

Джерело: КОВА, керівник КМВА Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: На світанку в середу в Київській області сили ППО працювали по російських безпілотниках, у Києві лунали вибухи, зафіксовані падіння уламків.

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Дослівно КОВА: "Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

Деталі: Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА курсом на Бровари, а згодом додали, що ворожі дрони летять "повз Бровари на Київ".

Під час повітряної тривоги через загрозу безпілотників у Києві пролунали вибухи.

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Оновлено: Ткаченко повідомив, що у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок.

Пізніше Ткаченко інформував про падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах.

Пряма мова Ткаченка: "У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок".

Деталі: За попередніми даними Ткаченка, у Дніпровському районі відбулося часткове руйнування 2 верхніх поверхів житлового будинку.

У Святошинському – горять квартири на 7, 8 та 9 поверхах.

Також він додав, що у Соломʼянському районі пожежа на відкритій території.

Пряма мова Ткаченка: "У Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння уламків на житловий будинок та супермаркет".

"У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки маємо 5 постраждалих. Деталі встановлюються".

Деталі: Близько 6 ранку Кличко повідомив, що в Києві – 6 постраждалих внаслідок атаки ворога.

За його словами, четверо з них – діти.

Пряма мова Кличка: "Трьох постраждалих медики госпіталізували, трьом – надали допомогу на місці".

Оновлено: Пізніше Кличко зазначив про двох загиблих у житловому будинку в Шевченківському районі столиці. Крім того, він уточнив, що постраждали загалом 7 людей.