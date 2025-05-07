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На Київщині через ворожу атаку дронів сталася пожежа, пошкоджені 10 автомобілів

Ольга Глущенко Середа, 7 травня 2025, 05:36
На Київщині через ворожу атаку дронів сталася пожежа, пошкоджені 10 автомобілів
фото: КОВА

Вранці 7 травня стало відомо, що в Київській області через ворожу атаку безпілотниками сталося про загоряння у 10-поверховому житловому будинку, не введеному в експлуатацію, і пошкоджені 10 автомобілів.

Джерело: очільник Київської ОВА Микола Калашник

Пряма мова Калашника: "Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бучанському районі сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового  житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію".

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Деталі: Калашник також повідомив про пошкоджених 10 автомобілів.

Він додав, що інформація щодо потерпілих не надходила.

Київська областьбезпілотникиросійсько-українська війнапожежа
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