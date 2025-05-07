ЗСУ вже відмінусували понад 960 тисяч окупантів
Середа, 7 травня 2025, 07:57
За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 270 російських загарбників, а загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у її загарбницькій війні проти України вже сягнули понад 960 тисяч у живій силі.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 960 770 (+1 270) осіб,
- танків – 10 780 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 22 419 (+3) од,
- артилерійських систем – 27 502 (+71) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124) од,
- крилатих ракет – 3 197 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131) од.
Дані уточнюються.