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ЗСУ вже відмінусували понад 960 тисяч окупантів

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 07:57
ЗСУ вже відмінусували понад 960 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили 1 270 російських загарбників, а загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у її загарбницькій війні проти України вже сягнули понад 960 тисяч у живій силі.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 07.05.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 960 770 (+1 270) осіб,
  • танків – 10 780 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 22 419 (+3) од,
  • артилерійських систем – 27 502 (+71) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35 266 (+124) од,
  • крилатих ракет – 3 197 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 47 484 (+131) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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