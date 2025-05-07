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Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: 8 поранених, з них 2 – "важкі"

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 08:10
Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: 8 поранених, з них 2 – важкі
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

8 людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, газогін та ЛЕП внаслідок російських ударів КАБами по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини ввечері 6 травня.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Поранені 8 людей. Всі госпіталізовані, двоє – у важкому стані. Понівечені 12 приватних будинків, газогін та лінія електропередач". 

 
Фото з TelegraM СЕргія Лисака 

Деталі: Також били окупанти по Нікопольському району. Зокрема, атакували дроном-камікадзе та гатили з артилерії по райцентру й Покровській громаді. Інформація про наслідки уточнюється. 

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Фото з TelegraM СЕргія Лисака 

Дніпропетровська область
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