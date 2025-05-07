Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: 8 поранених, з них 2 – "важкі"

8 людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, газогін та ЛЕП внаслідок російських ударів КАБами по Покровській громаді Синельниківського району Дніпропетровщини ввечері 6 травня.



Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Поранені 8 людей. Всі госпіталізовані, двоє – у важкому стані. Понівечені 12 приватних будинків, газогін та лінія електропередач".

Фото з TelegraM СЕргія Лисака

Деталі: Також били окупанти по Нікопольському району. Зокрема, атакували дроном-камікадзе та гатили з артилерії по райцентру й Покровській громаді. Інформація про наслідки уточнюється.

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