У Трампа заявили, що Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна, і Росія. За його словами, 30-денне припинення вогню може стати вирішальним питанням.
Джерело: Келлог в ефірі Fox News, "Європейська правда"
Деталі: За словами Келлога, вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню "на місці", тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують.
Пряма мова Келлога: "Тож українцям треба сказати: "Це – одна з тих ситуацій, що можуть змінюватися з часом". Якщо ви погоджуєтеся на припинення вогню на поточних позиціях, то та земля, яку ви контролюєте, за яку ви боролися – це ваша земля на цей момент".
Деталі: Відтак він навів приклади з Балтійських країн після Другої світової війни та об’єднання Німеччини, зазначивши, що політичні реалії можуть змінюватися з часом.
Келлог повідомив, що Україна начебто готова до тимчасової демілітаризованої зони: українські війська можуть відійти на 15 км, так само і російські. Це створить 30-кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові "коаліції рішучих".
Пряма мова Келлога: "І вони готові, на певний період, створити демілітаризовану зону. Фактично, вони сказали: ми відходимо на 15 км, і ви, росіяни, також відходите на 15 км. Тобто створюється 30-кілометрова зона, яка чітко контролюється. Можна буде спостерігати, чи є порушення.
І от якщо вдасться утримати це перемир’я протягом 30 днів – я справді в це вірю – тоді його можна буде подовжити. А як військовий я скажу: дуже важко знову розпочати конфлікт після припинення бойових дій. І я не думаю, що вони знову воюватимуть".
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Дональда Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.
- Президент Володимир Зеленський 24 квітня заявив, що США запропонували свою стратегію щодо територій України під час перемовин у Лондоні, однак, за його словами, після пропозиції Сполучених Штатів "з'явився інший папір".
- За словами президента, він був укладений після того, як українська делегація, європейська команда і представники Сполучених Штатів "поговорили" у Лондоні.
- Reuters опублікувало повний текст американської пропозиції щодо припинення російсько-української війни, у якій міститься визнання США контролю Росії над низкою українських окупованих територій.
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