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Байден про підхід Трампа до РФ: Той, хто думає, що Путін зупиниться на Україні, є просто дурнем

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 7 травня 2025, 09:52
Байден про підхід Трампа до РФ: Той, хто думає, що Путін зупиниться на Україні, є просто дурнем
Джо Байден, фото: Getty Images

Експрезидент США Джо Байден назвав підхід свого наступника Дональда Трампа щодо війни Росії проти України сучасною політикою умиротворення і побоюється, що це може стати сигналом для інших європейських країн, що настав час поступитися РФ.

Джерело: Байден в інтерв'ю BBC, передає "Європейська правда"

Деталі: З моменту вступу на посаду президент Трамп обрав відмінний від Байдена підхід до війни, заявивши Україні, що вона повинна розглянути можливість віддати частину території Росії, якщо хоче, щоб війна закінчилася.

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"Це сучасна політика умиротворення", – каже Байден про підхід Трампа.

На його думку, Путін вважає Україну "частиною матері-Росії. Він вірить, що має історичні права на Україну... Він не може змиритися з тим, що […] Радянський Союз розпався. І будь-хто, хто думає, що він зупиниться, є просто дурнем".

Зазначається, що Байден, перебуваючи на посаді, зіткнувся з обвинуваченнями щодо війни в Україні. Дехто в Києві, деякі союзники, а також деякі представники Великої Британії стверджують, що він надав Україні достатню підтримку, щоб протистояти вторгненню, але недостатню, щоб перемогти Росію, можливо, через побоювання, що Путін розгляне можливість застосування ядерної зброї, якщо його загнати в кут.

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"Ми надали їм (Україні) все необхідне для забезпечення їхньої незалежності", – стверджує Байден.

"І ми були готові відповісти більш агресивно, якщо Путін дійсно зробить новий крок", – каже він.

Він каже, що прагнув уникнути перспективи "Третьої світової війни з ядерними державами". "І ми уникнули цього", – додав він.

"Що зробить Путін, якщо ситуація для нього стане дійсно складною? Погрожуватиме застосувати тактичну ядерну зброю. Це не гра і не рулетка", – зазначив експрезидент США.

Що передувало: Раніше спеціальний представник американського президента з питань України Кіт Келлог озвучив ідею демілітаризованої зони, яку будуть контролювати і Україна, і Росія.

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Байденросійсько-українська війнаПутінТрамп
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