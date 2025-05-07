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У США адміністрації Трампа дозволили заборонити службу трансгендерам

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Середа, 7 травня 2025, 10:14
У США адміністрації Трампа дозволили заборонити службу трансгендерам
Дональд Трамп. Фото з Facebook

Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа реалізувати заборону на службу трансгендерів у збройних силах, що дає змогу армії звільняти тисячі чинних трансгендерних військових і відмовляти новим рекрутам, доки тривають судові розгляди.

Джерело: Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Як пише агентство, суд задовольнив прохання Міністерства юстиції скасувати загальнонаціональну заборону, запроваджену федеральним суддею, яка блокувала виконання наказу Трампа. 

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У короткому рішенні Верховного суду не вказано авторства, а три ліберальні судді – Соня Сотомайор, Олена Каган і Кетанджі Браун Джексон – публічно висловили незгоду з рішенням.

Правозахисні організації Lambda Legal та Human Rights Campaign Foundation, які представляють позивачів, назвали рішення Верховного суду "руйнівним ударом по трансгендерних військових, які вже довели свою здатність і відданість захисту нації".

Прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт назвала рішення "величезною перемогою" Трампа, заявивши, що він і міністр оборони Піт Гегсет "відновлюють армію, зосереджену на готовності та боєздатності, а не на DEI (різноманітті, рівності та інклюзії) чи гендерній ідеології".

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За даними Міністерства оборони США, у 2019 році до запровадження першої заборони Трампа в армії служили до 8 тисяч трансгендерних осіб.

Зазначимо, видання The Independent у листопаді писало, що Трамп підпише указ, яким звільнить трансгендерних військовослужбовців з армії, в перший же день свого перебування на посаді.

На початку листопада до Палати представників США обрали першу відкриту трансгендерну людину – демократку Сару Макбрайд.

А 23 грудня Трамп заявив, що боротиметься з "гендерним божевіллям", а також акцентував, що уряд Сполучених Штатів офіційно "визнаватиме лише дві статі – чоловічу та жіночу".

Відтак 20 січня Трамп підписав указ, який скасовує положення, що дозволяло трансгендерним військовослужбовцям служити в армії.

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