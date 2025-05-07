Менше половини українців чекають позитиву від угоди про надра зі США – опитування

За даними опитування, станом на початок травня 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про корисні копалини зі США.

Джерело: опитування КМІС

Деталі: Згідно з опитуванням, про скоріше негативні наслідки говорять 22%, а ще 19% відповіли, що підписання угоди ніяк не вплине на Україну. Решта 12% не змогли визначитися з такою думкою.

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Соціологи зазначають, що таким чином, наразі баланс позитивних-негативних очікувань становить +25% (тобто переважають позитивні очікування).

У розрізі регіонів трохи менше позитивних очікувань на Сході і на Заході, хоча в обох випадках частка тих, хто має саме негативні очікування, не перевищує чверті, а також баланс позитивних-негативних очікувань є позитивним (з урахуванням доволі невеликої вибірки в кожному регіоні).

Довідково: Власне опитування КМІС проводилось з 2 травня методом телефонних інтерв’ю за всеукраїнською вибіркою дорослих громадян, які проживають на підконтрольній уряду України території, до якого в останній момент додали запитання про сприйняття наслідків цієї угоди.

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Польовий етап опитування має тривати до середини травня 2025 року, але станом на 6 травня було проведено 561 інтерв’ю. Цієї кількості достатньо для розуміння попередніх результатів (з урахуванням похибки, яка становить 5,4% при довірчій імовірності 95% та дизайн-ефекті 1,3) і за досвідом КМІС остаточні результати принципово відрізнятися не будуть.

Що було раніше:

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів.

2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Того ж дня Прем'єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.

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