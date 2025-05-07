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Фон дер Ляєн назвала членство в ЄС "найсильнішою гарантією безпеки" для України

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловСереда, 7 травня 2025, 10:46
Фон дер Ляєн назвала членство в ЄС найсильнішою гарантією безпеки для України
Урсула фон дер Ляєн, фото: Getty Images

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що прискорення вступу України до Європейського Союзу може стати найсильнішою гарантією безпеки для України після встановлення миру.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі "Роль ЄС у встановленні справедливого та сталого миру в Україні" Урсула фон дер Ляєн зазначила, що приєднання України до Євросоюзу стане найбільшою гарантією справедливого тривалого миру.

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Пряма мова: "Ми повинні прискорити шлях України до членства в нашому Союзі. Це не лише прагнення України – це може бути найсильнішою гарантією безпеки. І саме це було в центрі уваги моєї останньої зустрічі з президентом Зеленським у Римі.

Війна в Україні врешті-решт закінчиться. І те, як вона закінчиться, сформує Європейський континент на кілька поколінь вперед".

Деталі: Президентка Єврокомісії висловила переконання, що "погана угода може заохотити Путіна повернутися з новими силами, що стало б рецептом все більшої нестабільності та незахищеності". 

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"Натомість справедливий і тривалий мир може відкрити нову еру процвітання для України і допомогти нам побудувати нову архітектуру безпеки для Європи", – підкреслила вона.

Тож фон дер Ляєн виділила три пріоритети для ЄС на шляху встановлення справедливого миру для України: "По-перше, підтримати обороноздатність України. По-друге, завершити поетапну відмову від російського викопного палива. І по-третє, прискорити процес вступу України до нашого Союзу".

Передісторія:

  • 26 квітня президент України Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мали зустріч у Римі, після церемонії похорону Папи Римського Франциска, на якій обговорили встановлення сталого миру в Україні.
  • Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація Дональда Трампа передала Україні в Парижі односторінковий документ, який подали як "остаточну пропозицію" щодо мирного врегулювання. Серед іншого, США готові визнати контроль Росії над українським Кримом та послабити санкції проти Москви.

ЄСєвроінтеграціяУкраїна
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