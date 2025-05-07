Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Знайшли в посадці міну: на Харківщині 2 чоловіків загинули, ще 1 поранений

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 11:30
Знайшли в посадці міну: на Харківщині 2 чоловіків загинули, ще 1 поранений
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

​​Двоє чоловіків загинули, ще один дістав поранення через детонацію міни в місті Ізюм Харківської області.

Джерело: поліція Харківської області в Telegram

Дослівно правоохоронці: "У місті Ізюм троє чоловіків знайшли в посадці міну ПОМ-2, яка залишилася з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями РФ. Через деякий час боєприпас здетонував".

Реклама:

Деталі: Внаслідок вибуху 28 та 40-річний чоловіки загинули, а 30-річний чоловік зазнав поранень.

Постраждалого госпіталізували.

Поліція закликає мешканців бути вкрай обережними при виявленні невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велися активні бойові дії.

РЕКЛАМА:

"Якщо ви натрапили на підозрілий предмет або об’єкт, що зовні схожий на вибухонебезпечний, не наближайтеся до нього, не намагайтеся його пересунути, розібрати або самостійно знешкодити.
За можливості обгородіть місце знахідки та негайно повідомте про це до поліції на спецлінію 102 або до служби порятунку – 101", – наголосили в поліції.

Харківська областьІзюмвибухжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
інфографікаМенше половини українців чекають позитиву від угоди про надра зі США – опитування
фото, відео Росіяни атакували 4 ракетами і 142 дронами, десятки БпЛА ще в повітрі – Зеленський
Байден про підхід Трампа до РФ: Той, хто думає, що Путін зупиниться на Україні, є просто дурнем
У Трампа заявили, що Україна готова до створення 30-кілометрової демілітаризованої зони
фото, доповнено Внаслідок ворожої атаки в Києві 2 загиблих, 8 постраждалих, серед них – 4 дітей
Індія завдала ракетних ударів по об’єктах у Пакистані
Усі новини...
Харківська область
Росіяни тричі за день атакували Куп'янськ: є постраждалі
На Харківщині через пожежу готують евакуацію жителів, у лісі детонують боєприпаси
Росіяни обстріляли будівлю податкової на Харківщині
Останні новини
11:49
У Польщі представили евакуаційну бронемашину Oncilla на базі українських технологій
11:48
фото Росіяни гатили по Донеччині: 5 поранених, палали будинки, храм та підприємства
11:47
Жінка перевищила швидкість, коли їхала зустрічати сина з полону: поліція відпустила її без штрафу
11:45
AMD прогнозує падіння доходів на 1,5 мільярда доларів через обмеження США
11:42
Єврокомісія хоче у 2025 році відкрити всі кластери для вступу України в ЄС
11:30
Знайшли в посадці міну: на Харківщині 2 чоловіків загинули, ще 1 поранений
11:01
У Києві від обстрілу загинула сім’я, яка прихистила 10 котів: одного знайшли живим з опіками
11:00
Директорка нацрозвідки США роками використовувала однаковий слабкий пароль – ЗМІ
11:00
Курс валют на 7 травня: євро перетнув 46 гривень, долар дешевшає
10:46
Фон дер Ляєн назвала членство в ЄС "найсильнішою гарантією безпеки" для України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: