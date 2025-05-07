Знайшли в посадці міну: на Харківщині 2 чоловіків загинули, ще 1 поранений

​​Двоє чоловіків загинули, ще один дістав поранення через детонацію міни в місті Ізюм Харківської області.

Джерело: поліція Харківської області в Telegram

Дослівно правоохоронці: "У місті Ізюм троє чоловіків знайшли в посадці міну ПОМ-2, яка залишилася з періоду окупації міста Ізюм та Ізюмського району військовослужбовцями РФ. Через деякий час боєприпас здетонував".

Реклама:

Деталі: Внаслідок вибуху 28 та 40-річний чоловіки загинули, а 30-річний чоловік зазнав поранень.

Постраждалого госпіталізували.

Поліція закликає мешканців бути вкрай обережними при виявленні невідомих предметів, особливо на деокупованих територіях та в місцях, де велися активні бойові дії.

РЕКЛАМА:

"Якщо ви натрапили на підозрілий предмет або об’єкт, що зовні схожий на вибухонебезпечний, не наближайтеся до нього, не намагайтеся його пересунути, розібрати або самостійно знешкодити.

За можливості обгородіть місце знахідки та негайно повідомте про це до поліції на спецлінію 102 або до служби порятунку – 101", – наголосили в поліції.