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Єврокомісія хоче у 2025 році відкрити всі кластери для вступу України в ЄС

Тетяна Висоцька, Альона Мазуренко Середа, 7 травня 2025, 11:42
Єврокомісія хоче у 2025 році відкрити всі кластери для вступу України в ЄС
Урсула фон дер Ляєн, фото: ОП

Європейська комісія працює над тим, щоб у 2025 році відкрити усі переговорні кластери під час перемовин про вступ України до ЄС.

Джерело: президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на пленарному засіданні Європейського парламенту у Страсбурзі, "Європейської правди"

Деталі: Фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія працює над відкриттям перемовних кластерів з Україною і сподівається, що всі кластери будуть відкриті у 2025 році.

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"Ми наполегливо працюємо з Україною над відкриттям першого кластера переговорів про вступ і відкриттям усіх кластерів у 2025 році", – заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що в історії Європи "мир та європейська інтеграція завжди йшли пліч-о-пліч". 

"Тож давайте приймемо Україну до нашого Союзу. Йдемо шляхом миру разом. Слава Україні, і хай живе Європа!" – закликала президентка Єврокомісії.

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Раніше фон дер Ляєн також заявила, що вважає членство України в ЄС "найсильнішою гарантією безпеки"  

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

ЄврокомісіяЄСєвроінтеграція
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