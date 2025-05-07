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Росіяни гатили по Донеччині: 5 поранених, палали будинки, храм та підприємства

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 11:48
Росіяни гатили по Донеччині: 5 поранених, палали будинки, храм та підприємства
Фото ДСНС

П’ятеро людей дістали поранення, пошкоджено житлові будинки, підприємства, адмінбудівлі та храм внаслідок російських ударів по Донецькій області.

Джерело: ДСНС

Дослівно служба: "Обстріли охопили Родинське, Олексієво-Дружківку – там 2 поранених, Костянтинівку – 3 поранених, Добропілля та Слов’янськ. Пошкоджені десятки будівель, гаражі, підприємства, адмінбудівлі, храм. Загальна площа пожеж – понад 500 кв.м". 

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Фото ДСНС

Деталі: Зокрема, у Родинському через обстріл пошкоджено 5 приватних житлових будинків, зайнялися гараж і дві господарські споруди. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 188 кв. м. 

 
Фото ДСНС

В Олексієво-Дружківці внаслідок ворожого удару загорілися 3 приватні будинки (площа займання – 300 кв. м). Ліквідацію пожежі довелося тимчасово припинити через повторні обстріли. Поранено 2 людей, пошкоджено 6 будинків.

У Костянтинівці внаслідок авіаудару спалахнула будівля місцевого підприємства. Троє людей дістали поранення, пошкоджено 28 приватних будинків, адмінбудівлю та 3 підприємства. 

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Фото ДСНС

"Під час гасіння пожежі рятувальники неодноразово потрапляли під обстріли й змушені були припинити ліквідацію пожежі", – зазначили в ДСНС.

У Добропіллі внаслідок обстрілу загорілася будівля храму. Пожежу на площі 20 кв. м. загасили. 

 
Фото ДСНС

А в Слов’янську через обстріл зайнялося  сміття на території непрацюючого підприємства. Пожежу оперативно ліквідували.

Донецька областьобстрілпожежа
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