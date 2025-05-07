В Україні дощитиме, у Карпатах прогнозують мокрий сніг і мороз

Найближчими днями в Україні утримається дощова погода, у північних та західних областях очікують нічні заморозки на ґрунті, а в Карпатах мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "8 травня в Карпатському регіоні та на південному сході, вночі і на півдні країни короткочасний дощ, на решті території без опадів; температура вночі 5-11°, вдень 14-20°, у північних та більшості західних областей вночі 1-6° тепла, на ґрунті заморозки 0-3°, вдень 9-14° тепла. Вітер в країні північний та північно-західний, 5-10 м/с".

Реклама:

Деталі: У Києві у четвер без опадів, вночі 4-6° тепла, вдень до +14°, вітер північний, 5-10 м/с.

9 травня вночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині та місцями на Київщині, вдень в Україні, крім заходу, дощі, вдень в більшості центральних та південних областей місцями значні дощі. Температура вночі 2-9° тепла, у північно-західній частині на ґрунті заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, на південному сході країни до 18°. На високогір'ї Карпат дощ та мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

У столиці в п’ятницю короткочасні дощі, вночі 4-6°, вдень до +14°, вітер північний, 5-10 м/с.

РЕКЛАМА:

10 травня вночі на південному сході та сході країни помірні, вдень у західних та північних областях невеликі дощі, на решті території без опадів; температура вночі 2-9° тепла, у північно-західній частині на ґрунті заморозки 0-5°, вдень 9-14° тепла, на південному сході країни до 18°. Вітер північний та північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві в суботу вночі без опадів, 4-6° тепла, вдень невеликий дощ, до +14°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.