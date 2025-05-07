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У Фінляндії розбився винищувач Hornet, пілот катапультувався

Іванна Костіна, Олександр ШумілінСереда, 7 травня 2025, 12:30
У Фінляндії розбився винищувач Hornet, пілот катапультувався
Фото ілюстративне

Поблизу фінського міста Рованіємі розбився винищувач F/A-18 Hornet.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ВПС Фінляндії в X

Деталі: Літак впав в районі аеропорту. За даними ВПС, пілот встиг катапультуватися і його місцезнаходження встановлено.

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Аварія сталася в Рованіємі в середу приблизно о 10:50. На місце події було направлено кілька підрозділів рятувальних служб.

Журналісти телерадіокомпанії Yle працювали неподалік місця події, коли близько 11:00 помітили сильний дим поблизу аеропорту. За десять хвилин дим вже трохи розвіявся.

За словами репортерів, в районі Полярного кола відчувається сильний запах диму.

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7 травня в Рованіємі мала відбутися зустріч міністрів оборони. За інформацією репортера Yle, який перебуває на місці події, захід скасовано через аварію.

Торік у жовтні у результаті катастрофи винищувача F/A-18 Hornet Військово-повітряних сил Іспанії загинув пілот.

Перед цим під час підготовки до авіашоу на авіабазі в центральній Болгарії розбився навчально-тренувальний літак L-39 ZA, загинули два пілоти.

Фінляндіяавіа
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