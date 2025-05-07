У Херсоні з-під завалів звільнили чоловіка: рятувальники працювали попри загрозу нових ударів
Середа, 7 травня 2025, 12:34
У місті Херсон надзвичайники врятували з-під завалів людину – роботу не припиняли попри складні умови та загрозу повторних обстрілів.
Джерело: ДСНС в Telegram
Деталі: Окупанти вдарили по житлових кварталах міста вранці 7 травня.
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Рятувальники отримали повідомлення, що під завалами є людина, яка подає ознаки життя.
Дослівно ДСНС: "Попри складні умови та загрозу повторних обстрілів, вони швидко розібрали уламки та дістали постраждалого".
Деталі: Чоловіка евакуювали й передали медикам.