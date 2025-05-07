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У Херсоні з-під завалів звільнили чоловіка: рятувальники працювали попри загрозу нових ударів

Ірина БалачукСереда, 7 травня 2025, 12:34
У Херсоні з-під завалів звільнили чоловіка: рятувальники працювали попри загрозу нових ударів
Фото ДСНС

У місті Херсон надзвичайники врятували з-під завалів людину –  роботу не припиняли попри складні умови та загрозу повторних обстрілів.

Джерело: ДСНС в Telegram

Деталі: Окупанти вдарили по житлових кварталах міста вранці 7 травня.

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Рятувальники отримали повідомлення, що під завалами є людина, яка подає ознаки життя.

Дослівно ДСНС: "Попри складні умови та загрозу повторних обстрілів, вони швидко розібрали уламки та дістали постраждалого". 

 
Фото ДСНС

Деталі: Чоловіка евакуювали й передали медикам.

ХерсонобстрілДСНС
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