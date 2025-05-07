Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Румунії відповіли Путіну, який поклав на Бухарест частку вини за війну проти України

Іванна Костіна, Олександр ШумілінСереда, 7 травня 2025, 14:03
У Румунії відповіли Путіну, який поклав на Бухарест частку вини за війну проти України
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ через заяву речника Андрея Царнеа відреагувало на заяви російського правителя Владіміра Путіна, який заявив, що Румунія та Болгарія сприяли напруженню, яке призвело до війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: За словами Царнеа, вступ Румунії до НАТО є суверенною волею громадян Румунії та країн-союзниць і "не становить загрози безпеці для будь-кого".

Реклама:

Речник наголосив, що Путін використовує "ті самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни з анексією".

"Єдина країна, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, – це Російська Федерація, яка веде незаконну і невиправдану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською кампанією дезінформації та антиєвропейською і антинатовською пропагандою", – заявив він.

У пропагандистському документальному фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років", що транслювався російським державним телеканалом "Росія-1", показано архівні кадри з лідером Кремля, на яких він у своїй старій промові перед світовими лідерами, серед яких також присутня Ангела Меркель, заявляє, що "так звані легкі передові американські бази з'являються в Болгарії та Румунії, по одній у кожній країні. І ми маємо повне право відкрито запитати себе: проти кого відбувається ця експансія?".

РЕКЛАМА:

Далі у відео показано висловлювання Путіна в сьогоденні, в яких він пояснює свої тодішні заяви: "Це було послання, яке я хотів донести до наших партнерів і колег, сподіваючись, що вони нас почують і змінять своє ставлення до Росії. Але, на жаль, нас не почули. Тобто почули, але не відреагували належним чином. Зрештою, це призвело до сьогоднішніх трагічних подій в Україні", – заявив глава Кремля.

"Росія. Кремль. Путін. 25 років" – це 90-хвилинний документальний фільм, знятий пропагандистом Павлом Зарубіним, з серією інтерв'ю, записаних навесні 2025 року, в якому представлені "досягнення" Путіна за час його перебування при владі.

У фільмі Путін захищає анексію Криму Росією і виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну, атакує "західні цінності", розмірковує про те, хто колись може замінити його, і каже, що "сподівається", що йому ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю.

Нагадаємо, лідер ультраправої партії та переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон закликав припинити російсько-українську війну, а також висловився проти постачання Україні зброї.

4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.

Варто звернути увагу на те, що 15 листопада 2024 року Сіміону було заборонено в’їзд до України за системну антиукраїнську активність.

РумуніяРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Повітряні сили про відбиття атаки РФ: знищено 2 балістичні ракети та 81 дрон противника
фото Підозрюваний у розстрілі українських полонених отримав посаду міністра в Північній Осетії
відеоУкраїнські розвідники влаштували "феєрверк" з російського ЗРК "Бук-М1"
САП і НАБУ завершили слідство у справі ексзаступника Єрмака, за якого внесли заставу
інфографікаМенше половини українців чекають позитиву від угоди про надра зі США – опитування
фото, відео Росіяни атакували 4 ракетами і 142 дронами, десятки БпЛА ще в повітрі – Зеленський
Усі новини...
Румунія
Проросійський кандидат у президенти Румунії проти постачання зброї Україні
Президентські вибори в Румунії: російські хакери атакували урядові сайти
Кандидат від влади Румунії визнав поразку, але не став казати, кого підтримає в другому турі
Останні новини
15:55
футболДругий півфінал Ліги чемпіонів: анонс матчу ПСЖ - "Арсенал"
15:28
Єврокомісія готує перехідні заходи для України після завершення "торговельного безвізу"
15:21
В Україні обирають громади для проєкту соціального житла: за якими критеріями
15:21
Розвідка Британії: РФ загрожує зростання бюджетного дефіциту через падіння цін на нафту
15:13
Повітряні сили про відбиття атаки РФ: знищено 2 балістичні ракети та 81 дрон противника
15:10
Відновлення імпорту газу з РФ стало б історичною помилкою – Урсула фон дер Ляєн
14:54
фотоРосіяни вдень скинули авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: вбили 2-х жінок
14:50
"Знищує перспективу Львова як мегаполіса": Садовий відреагував на будівництво біля аеропорту
14:46
Скільки українців користуються ШІ, читають новини у Telegram чи не мають інтернету? Опитування
14:40
ЄС погрожує митами на літаки Boeing, якщо перемовини з США проваляться
Усі новини...
Реклама:
Реклама: