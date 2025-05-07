У Румунії відповіли Путіну, який поклав на Бухарест частку вини за війну проти України
Міністерство закордонних справ через заяву речника Андрея Царнеа відреагувало на заяви російського правителя Владіміра Путіна, який заявив, що Румунія та Болгарія сприяли напруженню, яке призвело до війни в Україні.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24
Деталі: За словами Царнеа, вступ Румунії до НАТО є суверенною волею громадян Румунії та країн-союзниць і "не становить загрози безпеці для будь-кого".
Речник наголосив, що Путін використовує "ті самі знайомі наративи, які послужили приводом для жорстокої війни з анексією".
"Єдина країна, яка загрожує регіональній безпеці в Європі, – це Російська Федерація, яка веде незаконну і невиправдану війну, що супроводжується численними воєнними злочинами проти цивільного населення в Україні, а також російською кампанією дезінформації та антиєвропейською і антинатовською пропагандою", – заявив він.
У пропагандистському документальному фільмі "Росія. Кремль. Путін. 25 років", що транслювався російським державним телеканалом "Росія-1", показано архівні кадри з лідером Кремля, на яких він у своїй старій промові перед світовими лідерами, серед яких також присутня Ангела Меркель, заявляє, що "так звані легкі передові американські бази з'являються в Болгарії та Румунії, по одній у кожній країні. І ми маємо повне право відкрито запитати себе: проти кого відбувається ця експансія?".
Далі у відео показано висловлювання Путіна в сьогоденні, в яких він пояснює свої тодішні заяви: "Це було послання, яке я хотів донести до наших партнерів і колег, сподіваючись, що вони нас почують і змінять своє ставлення до Росії. Але, на жаль, нас не почули. Тобто почули, але не відреагували належним чином. Зрештою, це призвело до сьогоднішніх трагічних подій в Україні", – заявив глава Кремля.
"Росія. Кремль. Путін. 25 років" – це 90-хвилинний документальний фільм, знятий пропагандистом Павлом Зарубіним, з серією інтерв'ю, записаних навесні 2025 року, в якому представлені "досягнення" Путіна за час його перебування при владі.
У фільмі Путін захищає анексію Криму Росією і виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну, атакує "західні цінності", розмірковує про те, хто колись може замінити його, і каже, що "сподівається", що йому ніколи не доведеться застосовувати ядерну зброю.
Нагадаємо, лідер ультраправої партії та переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон закликав припинити російсько-українську війну, а також висловився проти постачання Україні зброї.
4 травня у Румунії пройшов перший тур президентських виборів, за підсумками якого перемогу здобув проросійський лідер ультраправих Джордже Сіміон, який набрав 40,94%, а ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан – 20,99%.
Варто звернути увагу на те, що 15 листопада 2024 року Сіміону було заборонено в’їзд до України за системну антиукраїнську активність.