Росіяни вдень скинули авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: вбили 2-х жінок
Середа, 7 травня 2025, 14:54
Вдень 7 травня російські загарбники скинули авіабомби на село Олександро-Калинове Іллінівської громади Донецької області, внаслідок чого загинули 2 жінки.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні вранці росіяни скинули на село 2 авіабомби, убили двох жінок 47 і 67 років".
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Деталі: За його словами, також було пошкоджено 6 приватних будинків.
Голова ОВА в черговий раз закликав жителів прифронтових громад своєчасно евакуюватись.
Що було раніше: Перед цим Філашкін повідомляв, що за 6 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Полтавці, Яблунівці і Софіївці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.