Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни вдень скинули авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: вбили 2-х жінок

Станіслав ПогоріловСереда, 7 травня 2025, 14:54
Росіяни вдень скинули авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: вбили 2-х жінок
Фото: філашкін у Telegram

Вдень 7 травня російські загарбники скинули авіабомби на село Олександро-Калинове Іллінівської громади Донецької області, внаслідок чого загинули 2 жінки.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вранці росіяни скинули на село 2 авіабомби, убили двох жінок 47 і 67 років".

Реклама:

Деталі: За його словами, також було пошкоджено 6 приватних будинків.

 

Голова ОВА в черговий раз закликав жителів прифронтових громад своєчасно евакуюватись.

 

Що було раніше: Перед цим Філашкін повідомляв, що за 6 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Полтавці, Яблунівці і Софіївці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.

Донецька областьросійсько-українська війнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Повітряні сили про відбиття атаки РФ: знищено 2 балістичні ракети та 81 дрон противника
фото Підозрюваний у розстрілі українських полонених отримав посаду міністра в Північній Осетії
відеоУкраїнські розвідники влаштували "феєрверк" з російського ЗРК "Бук-М1"
САП і НАБУ завершили слідство у справі ексзаступника Єрмака, за якого внесли заставу
інфографікаМенше половини українців чекають позитиву від угоди про надра зі США – опитування
фото, відео Росіяни атакували 4 ракетами і 142 дронами, десятки БпЛА ще в повітрі – Зеленський
Усі новини...
Донецька область
Росіяни гатили по Донеччині: 5 поранених, палали будинки, храм та підприємства
Росіяни за добу убили 4 цивільних на Донеччині і ще 10 поранили
Росіяни поцілили дронами авто і мотоцикл: серед 8 поранених на Донеччині – двоє дітей
Останні новини
15:55
футболДругий півфінал Ліги чемпіонів: анонс матчу ПСЖ - "Арсенал"
15:28
Єврокомісія готує перехідні заходи для України після завершення "торговельного безвізу"
15:21
В Україні обирають громади для проєкту соціального житла: за якими критеріями
15:21
Розвідка Британії: РФ загрожує зростання бюджетного дефіциту через падіння цін на нафту
15:13
Повітряні сили про відбиття атаки РФ: знищено 2 балістичні ракети та 81 дрон противника
15:10
Відновлення імпорту газу з РФ стало б історичною помилкою – Урсула фон дер Ляєн
14:54
фотоРосіяни вдень скинули авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: вбили 2-х жінок
14:50
"Знищує перспективу Львова як мегаполіса": Садовий відреагував на будівництво біля аеропорту
14:46
Скільки українців користуються ШІ, читають новини у Telegram чи не мають інтернету? Опитування
14:40
ЄС погрожує митами на літаки Boeing, якщо перемовини з США проваляться
Усі новини...
Реклама:
Реклама: