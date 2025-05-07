Росіяни вдень скинули авіабомби на Олександро-Калинове на Донеччині: вбили 2-х жінок

Вдень 7 травня російські загарбники скинули авіабомби на село Олександро-Калинове Іллінівської громади Донецької області, внаслідок чого загинули 2 жінки.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні вранці росіяни скинули на село 2 авіабомби, убили двох жінок 47 і 67 років".

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Деталі: За його словами, також було пошкоджено 6 приватних будинків.

Голова ОВА в черговий раз закликав жителів прифронтових громад своєчасно евакуюватись.

Що було раніше: Перед цим Філашкін повідомляв, що за 6 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Краматорську, Полтавці, Яблунівці і Софіївці. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення.