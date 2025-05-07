Повітряні сили про відбиття атаки РФ: знищено 2 балістичні ракети та 81 дрон противника
В ніч на середу та вдень 7 травня Росія атакувала Україну п’ятьма балістичними ракетами та 187-ма безпілотниками, ППО знищила два балістичні ракети та 81 дрон противника, ще 64 ворожих безпілотники-імітатори не досягли цілі.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у соцмережах
Деталі: Повідомляється, що з 20.30 6 травня по 13.30 7 травня противник атакував 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ, а також здійснив кілька хвиль атак 187-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – Крим.
Станом на 14.30 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
64 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.