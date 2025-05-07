Повітряні сили про відбиття атаки РФ: знищено 2 балістичні ракети та 81 дрон противника

В ніч на середу та вдень 7 травня Росія атакувала Україну п’ятьма балістичними ракетами та 187-ма безпілотниками, ППО знищила два балістичні ракети та 81 дрон противника, ще 64 ворожих безпілотники-імітатори не досягли цілі.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил у соцмережах

Деталі: Повідомляється, що з 20.30 6 травня по 13.30 7 травня противник атакував 5-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із напрямків Курськ, Таганрог, Брянськ, а також здійснив кілька хвиль атак 187-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – Крим.

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Станом на 14.30 підтверджено збиття двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та 81 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

64 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя.

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Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.