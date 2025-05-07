Єврокомісія готує перехідні заходи для України після завершення "торговельного безвізу"

Якщо після 5 червня, на момент завершення дії автономних торговельних заходів для експорту з України до ЄС (т.зв. торговельного безвізу), Єврокомісія та Україна не встигнуть внести необхідні поправки до угоди про вільну торгівлю Україна-ЄС, Брюссель запропонує перехідні заходи, щоб захистити українських експортерів.

Джерело: брифінг в Брюсселі речника Єврокомісії Олофа Гілла, передає кореспондентка "Європейської правди"

Деталі: Речник Єврокомісії розповів, що після завершення дії "торговельного безвізу" для українських експортерів можуть бути запроваджені перехідні заходи, щоб умови торгівлі не повернулися до довоєнних обмежень.

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"Як ви всі знаєте, термін дії автономних торговельних заходів спливає 5 червня. Комісія не має наміру продовжувати дію автономних торговельних заходів після цієї дати", – заявив Гілл.

Він нагадав, що наразі пріоритетом Єврокомісії є "робота над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ).

"Ми чітко заявили про це від самого початку. Ми хочемо вдосконалити ПВЗВТ, щоб запропонувати довгострокову передбачуваність і стабільність операторам як в ЄС, так і в Україні", – наголосив речник Єврокомісії.

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За його словами, такий перехід зміцнить перспективу поступового руху України до вступу в ЄС, а також допоможе вирішити чутливі питання з боку ЄС, зокрема, в агропродовольчому секторі.

"Ми знаємо, що існують часові обмеження. Тому ми також розглядаємо можливі перехідні заходи на випадок, якщо переговори щодо перегляду ПВЗВТ не будуть завершені та застосовані до 6 червня. Тож ми також обговоримо ці потенційні перехідні заходи з Україною", – повідомив Олоф Гілл.

Нагадаємо, що Європейська комісія не планує продовжувати режим автономних торговельних заходів для України (так званий "торговельний безвіз"), який діє до 5 червня. Однак планується забезпечити плавний перехід до нової схеми, де всі умови лібералізації торгівлі будуть зафіксовані в угоді про вільну торгівлю між Україною та ЄС.

Для глибшого розуміння питання читайте статтю редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Нова епоха торгівлі з ЄС: що прийде на зміну "автономним преференціям".